HUAWEI nova Flip正式發佈　6.94吋OLED巨屏配4色　售價約5800元

日前華為國內舉行新品發佈會，正式推出細摺新作 HUAWEI nova Flip。其以低至 5,288 人民幣（約港幣 $5,790）價格，提供 4 色型格設計，機身開展厚度僅 6.88mm、並配備 6.94 吋 1-120Hz LTPO 動態更新率 OLED 螢幕。



本文刊登時 HUAWEI nova Flip 已在國內開放預售，並預計於週五（8 月 9 日）上午 10 時左右出貨。

HUAWEI nova Flip（huawei）

國行版 nova Flip 提供「向新綠」、「櫻語粉」、「零度白」及「星耀黑」色款選擇，擁有 12+256、12+512 跟 12+1TB 儲存配置，售價分吃為 5,288 人民幣（約港幣 $5,790）、5,688 人民幣（約港幣 $6,220）及 6,488 人民幣（約港幣 $7,100）。

HUAWEI nova Flip（huawei）

國行價最平不到 5 千 8 港元，HUAWEI nova Flip 仍提供相當不錯規格配置，螢幕採 6.94 吋 2,690 x 1,136 像素 1-120Hz LTPO 動態更新率 OLED 主屏，機背 50MP F1.9 主鏡配 8MP 廣角組成雙攝像模組，內置 4,400mAh 電池並支援 66W 閃充。

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HUAWEI nova Flip 又配備 480 x 480 像素 2.14 吋外屏，並加入花樣多多的鴻蒙 AI 趣玩，包括造型趣緻「外屏萌寵」數碼寵物、消磨時間專用互動小遊戲、「效率桌面」提供豐富外屏通知功能，及語音通話時更搶眼的「通話趣顯」視覺特效。現階段未確認 nova Flip 會否在海外市場銷售。

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