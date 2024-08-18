JBL SOUNDGEAR FRAMES無線音頻眼鏡　輕鬆切換時尚與音樂跨界體驗

無線音頻眼鏡大家應該都見過，很多品牌都有推出過類似的產品。而這一次筆者體驗的是JBL今年新推出的無線音頻眼鏡——JBL SOUNDGEAR FRAMES。



外觀設計

JBL SOUNDGEAR FRAMES一共有三種顏色和兩種款式，顏色有魅影黑、月暮白和咖啡棕，款式則有圓框和方框兩種。基本上不論你是圓臉、方臉、長臉、還是菱形臉，JBL都給你照顧到了。

JBL SOUNDGEAR FRAMES無線音頻眼鏡（中關村在線提供）

大家比較關心的近視眼鏡片問題，有這方面需求的用戶可以去專業配鏡店進行驗光後來更換眼鏡片，這樣就把它當做一副近視眼鏡來使用了。

佩戴體驗

JBL SOUNDGEAR FRAMES採用的一體式弧形鼻託設計，我覺得戴着會很舒服，鏡身52g的重量長時間佩戴也不會覺得累。鏡片本身也是有UV防護的，能濾除紫外線，特別是長時間開車的時候，視覺不易產生疲勞感。

JBL SOUNDGEAR FRAMES無線音頻眼鏡（中關村在線提供）

它還支持IP54級防塵防水保護，除了日常通勤和戶外運動，現在這個季節正好可以佩戴着它去海邊玩。不過得注意，最好不要把眼睛浸泡在水裏，尤其是海水。

操控體驗

日常使用來說，JBL SOUNDGEAR FRAMES沒有搭配佩戴檢測功能，不過巧妙地運用摺疊眼鏡腿的方式作為替代方案。例如當我把眼鏡腿打開的時候，它會自動開機並連接到手機，同時會有語音提示。而當我合上眼鏡腿，它就自動關機了，使用非常流暢。

JBL SOUNDGEAR FRAMES無線音頻眼鏡（中關村在線提供）

眼鏡腿兩側的JBL Logo是觸控區域，為了增加盲操的準確率，這部分還做了下凹處理。像是音樂播放控制、音量調節、切歌等等都可以通過單擊、雙擊、長按等手勢來操作。記不住也沒關係，用戶也可以根據使用習慣在JBL Headphones 手機App裏自定義左右兩邊手勢。

聲音表現

大家比較關心的音質部分，JBL SOUNDGEAR FRAMES很像我平時使用的開放式耳機，聽感比較均衡，高頻清亮但不刺耳，中頻表現清晰自然，人聲還原度不錯。

JBL SOUNDGEAR FRAMES無線音頻眼鏡（中關村在線提供）

另外，通過連接JBL Headphones App還可以調整預設的6組EQ。其他還提供了音頻和視頻模式，視頻模式下可以改善影音延遲情況。還有左右聲音平衡調節，在播放不同的內容時，可以調整左/右聲道之間的音量平衡。

電池續航

續航方面，JBL SOUNDGEAR FRAMES單次充電可持續播放8小時。有意思的是，在兩隻眼鏡腿下面各隱藏了一個Type-C充電接口。用戶可以用原廠Y形充電線同時插入兩邊的充電口進行充電。

JBL SOUNDGEAR FRAMES無線音頻眼鏡（中關村在線提供）

如果外出的時候忘了帶這根充電線也沒事，普通手機C口充電線也能給眼鏡充電，就是效率會低一些，需要先充完一邊再充另一邊。

寫在最後：

作為JBL旗下首款音頻眼鏡，JBL SOUNDGEAR FRAMES時尚的外觀設計還是挺有吸引力的，款式和配色也都考慮得很周到。至於像是音質表現、語音通話和續航等方面，對於這樣一款開放式音頻產品而言，也可圈可點。對於還沒有體驗過音頻眼鏡想要嘗試一下的朋友來說，不妨考慮下JBL SOUNDGEAR FRAMES。

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