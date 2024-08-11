Poe新功能夠強　0編程基礎也能與AI聊天及實時預覽Web應用

國內大模型是不是要迅速跟上？



最近，「北美知乎」問答社區 Quora 旗下的 AI 聊天平台 Poe，推出了一項名為「 Previews 」的新功能。

AI 聊天平台 Poe（機器之能提供）

有了這個實時預覽功能，用戶就能直接查看和使用在 Poe 聊天中生成的 Web 應用程序。

也就是說，在 Poe ，你可以和一些非常擅長編碼的 LLM 聊天，如 Claude-3.5-Sonnet 、GPT-4、Gemini 1.5 Pro 。

聊天過程中生成的代碼片段、網頁設計、遊戲等內容，都能在這個窗口預覽到，還能上手體驗。

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上手體驗第一把時，編程 0 基礎的小編就被嚇到了。

咱們直接要求 Claude-3.5-Sonnet 「 做一個解壓小遊戲，類似俄羅斯方塊」，一陣閃電般的代碼編寫後，居然能在預覽框裏直接玩遊戲了！

能不能再整個更複雜點的？

現在不是流行這種梗圖嗎? 雖然有小程序可以直接生成梗圖發到小紅書、朋友圈，但，很貴！

用小程式畫有趣小插圖（機器之能提供）

能不能現做一個粗糙的小程序，模仿着做一張？

「咱們來做一個文本排版工具，」 編碼神器 Claude-3.5-Sonnet 立刻顯靈：

小程序畫圖（機器之能提供）

這個框架還很粗，我還想添加更多內容。

比如，字體大小可以選擇！字體必須豐富！得有草書之類的！文字排版可以豎排，也可以直排。

對了，還有允許上傳圖片，否則，怎麼做梗圖？

需要的，統統安排上！

最後，在預覽框裏做梗圖，還真做出了一個類似的。

還能設定文字方向（機器之能提供）

要知道，幾分鐘就能做一個簡單原型，這可比人類程序員的效率高多了！

當然，圖片是事先準備好的——先用快手可圖生了一個類似風格的圖，再上傳到程序裏，配上文字！

依葫蘆畫瓢，我們繼續整了一個 「適合小學生的塗鴉小程序」。

雛形出來後，我們不斷提出改善的意見。

比如，添加一些簡單的圖形素材供小朋友選擇；添加一些互動遊戲環節。

眼瞅着，小遊戲越來越豐富：

簡單的塗雅（機器之能提供）

輸入「使用 Three.js 創建海綿寶寶跳舞動畫」，甚至可以在預覽裏看一些簡單的動畫。

除了玩兒，Poe 的預覽功能還能幹很多正事兒。

如為數據表格、文章、書和報告設計一個交互分析的小程序，也沒問題。

我們上傳了一本經濟學的經典小冊子，要求大模型為它設計一個交互分析的小程序。

麻溜的，基本交互有了，還可以搜索內容。

搜索功能（機器之能提供）

再比如這張特斯拉的崗位招聘表，密密麻麻，看得讓人頭皮發麻。

Poe 的預覽功能，讓我們有機會體驗一種新的分析方式。

崗位招聘表看起來很複雜（機器之能提供）

輸入「寫一個交互分析的程序」後，就能在預覽功能裏體驗交互分析帶來的樂趣。

用這樣方法會否更易看懂（機器之能提供）

經常瀏覽網絡，會碰到一些包含有用訊息但設計過於花裏花哨的圖片。

內容很多，有點難記憶（機器之能提供）

現在，可以透過一些提示詞，將它們轉化為簡潔明瞭的網頁設計。

根據 X 網友 @eviljer 推薦的提示詞：用圖標替代亂七八糟的配圖，案例中要求使用 fontawesome（可商用、SVG）；Bento Layout 或者卡片佈局，避免平鋪列表。要求補充 Footer 訊息。（機器之能提供）

在此基礎上，你可以繼續要求「將圖片訊息轉化為易於理解的互動演示」，體驗新的交互方式。

將圖片訊息轉化為易於理解的互動演示（機器之能提供）

其實，Poe 的預覽功能和 Claude 3.5 Sonnet 近期上新的 Artifacts ，非常相似。

Artifacts，工坊模式，也允許用戶在一個動態空間裏實時查看、編輯基於 Claude 的創作，極大增加了大模型工具的實用性。

不過，和 Claude 3.5 Sonnet 的 Artifacts 相比，Poe 的支持能力還很有限。

如，基於 Manim 創建的數學動畫、基於 Marmaid 的思維導圖、基於 reveal.js、plotly.js 的幻燈片和可視化設計的預覽，Poe 目前都支持不了。

在不少用戶看來，Poe 的亮點也很明確：你可以和很多最強的大模型對話，還可以無縫切換。如，先選GPT-4o，然後改選其他，銜接也不大會出錯。此外，用戶還可以通過鏈接與他人分享這些應用。

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【本文轉自「機器之能」，微信公眾號：almosthuman2017】