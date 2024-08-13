網傳iPhone 16系列將不會漲價？這些原因令Apple選擇價格不變策略

近年來，旗艦智能手機市場的一個顯著趨勢是，隨著新品的發布，價格往往有所攀升。然而，對於即將面世的iPhone 16系列，據傳言其價格將保持穩定，並未跟隨這一趨勢。



iPhone 16系列，價格會與上一代相同？（cnmo）

這一預測主要基於iPhone 16系列在硬件和功能上並未帶來顯著或顛覆性的升級。據傳，iPhone 16及iPhone 16 Plus的屏幕刷新率預計將保持在60Hz，而非市場期待的120Hz，這被視為缺乏關鍵升級的一個明顯標誌。

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此外，儘管Siri將變得更加智能，並伴隨iOS 18帶來一系列新功能，以及可能集成的Apple Intelligence工具，但這些改進並未達到足以推動價格上漲的程度。

網傳iPhone 16系列將不會漲價？（x）

更重要的是，當前智能手機市場競爭激烈，尤其是來自Android陣營的頂級產品如三星Galaxy S24系列。蘋果若選擇大幅提高iPhone 16系列的價格，可能會面臨市場份額流失的風險。因此，在市場競爭方面分析，蘋果也不太可能在新品發布時實施漲價策略。

網傳iPhone 16系列將不會漲價？（x）

綜上所述，外界普遍認為iPhone 16系列不會漲價。對於消費者而言，這意味著可以更加從容地等待iPhone 16系列的發布，並無需擔心價格大幅上漲。同時，隨著新品上市，舊款iPhone如iPhone 15系列的價格也有望出現下調。

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