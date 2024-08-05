2024Q2全球手機出貨量排名　頭3品牌不意外　還有國產機表現亮麗

據最新的Omdia智能手機出貨預調研報告顯示，2024年第二季度全球智能手機出貨量總計達到2.903億台。相較於去年同期增長了9.3%，而按月則下降了3.2%。在之前兩個季度中，按年增長率分別為11.5%和9.3%，分別出現在1Q24和4Q23。



2024Q2全球手機出貨量排名（中關村在線提供）

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值得關注的是，在這一季度裏，許多智能手機品牌都取得了兩位數的增長。其中包括小米、vivo、摩托羅拉以及華為等知名品牌。其中，小米的增長率為27.4%，成功佔據了該季度全球市場的15%，與蘋果的差距僅有1%，並且遠超於其他競爭對手，堪稱國產手機中的佼佼者。

Samsung排第一位不意外。（samsung）

除此之外，還有vivo、傳音、榮耀、realme以及華為等國產品牌也表現出了不俗的市場競爭力。其中華為以4%的市場份額位列全球第十，共售出1170萬台產品，相較於去年同期增長了58.1%；是所有十大智能手機廠商中增速最快的。

Apple的iPhone佔著第二位。（apple）

值得一提的是，在華為Mate 70系列預計將在10月份前後發布之後，隨着自研晶片性能的大幅增強，華為手機再次實現了大幅增長。

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