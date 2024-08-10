過熱會令iPhone電池壽命縮短？避開3禁忌外還要注意這5種危險信號

夏天的炎熱高溫，不只人類受不了，電器同樣也難耐，像是蘋果就曾發布公告提醒，應在0度至35度的環境下使用iPhone和iPad等裝置，一旦過於低溫或是高溫，恐會導致裝置為調節溫度而改變運作模式，進而導致電池續航力會永久縮短，請用戶務必留意，避免出現安全疑慮。



Apple官方給予了這些提示：

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蘋果在公告中表示，用戶應在0度至35度的環境溫度中使用iPhone等裝置。倘若低溫或高溫的環境，都可能導致裝置為調節溫度而改變運作，切勿將裝置留在車內，因為停放的車輛內，溫度會高於上述範圍。若是裝置過熱或過冷等極端情況下，部分功能也可能遭暫時停用，如停止或無法充電，甚至永久縮短電池續航力。

蘋果透露，iPhone等裝置都有內建防止過熱的保護功能，一旦內部溫度超標，裝置會嘗試調節溫度來保護組件，而影響效能，有3大NG行為要特別注意，分別是

大熱天時將裝置留在車內；

將裝置長時間置於陽光直射下；

在高溫環境或陽光直射下長時間使用某些功能，



如於車內使用 GPS 追蹤定位等導航功能，或玩高度耗費繪圖處理效能的遊戲，或是使用擴增實境 App。

而若是裝置內部溫度超出正常範圍，蘋果提醒可能會有5種狀況出現，包含充電緩慢或停止；顯示器變暗或變黑；行動無線電進入低耗能狀態，此時訊號可能會變弱；相機閃光燈或其他相機功能可能會暫時停用；使用某些 App 或功能時效能變差，如影格率降低或處理時間變長。若出現溫度警告畫面，雖然可能還是可以撥打緊急電話，但想盡快恢復使用裝置，最好將裝置關機、並移到較涼爽的環境（避免陽光直射）中冷卻。

此外，蘋果補充，還有5個裝置操作，可能會感覺裝置變得更熱，不過都是正常情況，只要執行完程序，裝置就會回到正常溫度，分別是初次設定裝置、從備份回復、為裝置無線充電、串流播放高畫質影片，及使用高度耗費繪圖處理效能或處理器效能的 App、遊戲或功能，包括相機 App，用戶可安心使用。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：天氣太熱恐傷害手機電池！官方提醒3大NG行為，iPhone出現5種狀況要小心了】