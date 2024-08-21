電腦節2024優惠合集｜門票獨家半價+50大$20/限量必搶清單｜日期

香港電腦節2024開夜日期時間是8月23至26日，今年，《香港01》繼續為大家搜羅一系列$20/激安價等最新優惠資訊。另外，在8月20至22日透過《香港01》購票更可享有門票買一送一優惠(每張$15)的獨家優惠。即睇下文了解門票價錢、開放日期/時間及地圖等詳情。



電腦節2024｜獨家門票$15

電腦節2024，《香港01》帶來門票獨家快閃買一送一優惠，8月20至22日內上【01空間】購票，就可以用人均票價$15入場，優惠數量有限售完即止！👉 購票連結

電腦節2024｜門票價錢$35

原價：$35【01空間購票：$15】

日期：2024年8月23日（五）至26日（一）

時間： 10:00-21:30（8月26日僅開放至18:00）

購票：電腦節2024-門票半價購買

電腦節2024｜$20快閃搶

電腦節2024繼續有「$20快閃搶」活動，在展期4日內，大會會不定時公佈20款以$20售賣的人氣產品，更會有多個知名品牌，如Samsung。《香港01》為你持續更新。電腦節2024-門票半價購買

$20快閃搶產品｜8月23日

【1】ACER 27吋 NITRO VG272U V3Bmiipx電競顯示器

【2】MSI Claw A1M(Core Ultra 7 155H)電競掌機

【3】JBL TUNE 520BT 無線頭戴式耳機

【4】Linksys Velop Pro 7 Tri-Band BE11000 Cognitive Mesh Router 2-Pack

【5】Acerpure Aque 冰溫瞬熱RO濾淨飲水機

電腦節2024｜大派現金消費券

今年電腦節2024繼續有「我賞.你賺.人人消費」計劃，電腦節2024會送出一張幸運卡—是不同面值的現金消費券給入埸人士，可以看看以下詳情。電腦節2024-門票半價購買

電腦節2024｜入場送現金消費券

要求:購買門票入埸的人

現金消費券面值:10元、20元、30元、50元、100元，至500元不等

可使用的攤位:憑券可在場內已參與計劃的攤位使用，使用數目不限



人人都有的電腦節消費券

電腦節2024｜旅客優惠

【1】在Hall 1C大堂遊客中心用$10特惠價購票

【2】首1000名於現場登記的旅客，可以得到$100現金消費券

電腦節2024-門票半價購買

電腦節2024｜激安大購賞首日限定

電腦節2024揀選了30件產品，以「震撼超抵價」出售，可以看看以下搶購小貼士。

【1】電腦節首日頭300個入場者，可獲得認購券

【2】消費達$200以上

【3】帶同產品+收據去大會指定地方登記

【4】帶認購券按籌號先後次序排隊

圖片來源:香港電腦通訊節@facebook

電腦及配件 - 激安大購賞

【1】Intel NUC 12 Enthusiast Mini PC Kit,限量1件,激安價:6,999(原價9,499)

【2】ASUS VIVOBOOK S 15 OLED手提電腦,限量2件,激安價:6,999(原價12,998)

【3】ACER A15-51M-7624手提電腦,限量1件,激安價:5,999(原價8,498)

【4】ASUS TUF GAMING手提電腦,限量2件,激安價:5,999(原價7,998)

【5】Lenovo IP3 i5 16G 512SSD 15.6手提電腦,限量1件,激安價:3,999(原價6,498)

【6】ACER i5 16G 512SSD 15.6手提電腦,限量1件,激安價:2,799(原價6,198)

【7】Minisforum i7-12650H 16+512 W11H迷你電腦,限量10件,激安價:2,799(原價3,499)

+ 2

電競相關 - 激安大購賞

【8】MSI Claw A1M(Core Ultra 5 135H)電競掌機,限量1件,激安價:3,999(原價4,999)

【9】THRUSTMASTER Hotas Warthog Flight Stick飛行控制,限量3件,激安價:1,999(原價2,799)

【10】THRUSTMASTER Hotas Warthog Dual Throttle飛行控制,限量3件,激安價:1,999(原價2,799)

【11】THRUSTMASTER VECTM-T-LCM-PEDALS模擬賽車腳踏,限量5件,激安價:1,599(原價2,599)

【12】AOC 27' IPS FHD 240Hz 電競顯示器,限量1件,激安價:899(原價3,999)

網絡設備 - 激安大購賞

【13】NETGEAR Nighthawk 3頻 BE19000 Wifi 7智能路由器,限量3件,激安價:3,999(原價6,180)

【14】Linksys Velop Pro 6E Tri-Band AXE5400 Cognitive Mesh Router 2-Pack,限量1件,激安價:1,999(原價4,999)

【15】TP-LINK Deco XE200(2-pack)(US)路由器,限量2件,激安價:1,999(原價6,999)

【16】NETGEAR Nighthawk RAX75 AX5700 Wifi 6智能路由器,限量4件,激安價:1,599(原價2,380)

【17】TP-LINK Archer AX11000(US)路由器,限量2件,激安價:1,599(原價3,999)

【18】TP-LINK Archer BE805(US)路由器,限量2件,激安價:1,599(原價3,999)

【19】TP-LINK Deco X50-4G(1-pack)路由器,限量4件,激安價:899(原價1,998)

+ 2

儲存裝置 - 激安大購賞

【20】SanDisk Professional G-DRIVE G-RAID 2 硬碟,限量1件,激安價:1,999(原價4,710)

耳機/顯示器/配件- 激安大購賞

【21】SteelSeries Arctis Nora 7 Wireless無線降噪遊戲耳機(Diablo IV Edition)限量5件,激安價:899(原價1,899)

【22】Acer LCD Monitor(EI322QUR)限量1件,激安價:899(原價1,988)

【23】SARAMONIC BlinkMe無線領夾咪,限量1件,激安價:899(原價2,000)

【24】Momax AP16S 2合1 15W 快速無線充電座,限量2件,激安價:899(原價2,380)

【25】JBL Tour Pro2 真無線降噪耳機,限量3件,激安價:899(原價1,999)

【26】KEYCHRON Q3 Pro Swappable RGB Backlight Banana Switch Knob Version-GD

【27】EPOS SGP 370 Wireless無線遊戲耳機,限量2件,激安價:499(原價1,599)

【28】Shure Aonic 40 主動降噪藍牙無線耳機,限量5件,激安價:499(原價2,418)

【29】POWER LIVING TP-38冷暖二合一無葉座地風扇,限量5件,激安價:899(原價1,598)

+ 4

HKT—限定搶PlayStation Portal

可以在HKT展位有以下遊戲機折扣:

Xbox Series S主機86折優惠（優惠價$2299）

Xbox特別版手掣78折優惠（優惠價$349）

PS5數位版87折（優惠價$2590）等

PlayStation Portal行貨主機現貨預購（$1580）(數量50)

電腦節2024-門票半價購買

+ 2

電腦節2024-門票半價購買

去年電腦節帶動不少市民入場購買優惠電腦產品（資料圖片）

暫時已公布不同廠商的優惠列表：

+ 11

電腦節2024優惠｜電腦及配件:

【1】ASUS Vivobook S 15 OLED 15.6寸手提電腦(WISE COMPUTER) - 原價$12,998、優惠價$8,998、限量2台

【2】MSI MAG274UPF E2 4K 160Hz電競顯示器(Hornington Computers) - 原價$3,299、優惠價$2,799、限量3台

【3】ROG NUC電競迷你電腦(Centralfield Computer) - 優惠價$16,998

【4】Minisforum UN1290迷你電腦(Hornington Computers) - 原價$3,999、優惠價$3,599,限量5台

電腦節2024優惠｜電競周邊:

【1】X Rocker腰部震動電競椅(Felton Distribution) - 原價$3,688、優惠價$1,088

【2】Cherry G80-3000S RGB機械式遊戲鍵盤(Felton Distribution) - 原價$710、優惠價$182

【3】OSIM電競天王椅V特別版(OSIM) - 原價$10,887、優惠價$5,680,限量10張

【4】MOZA Racing R3 3.9nm直驅方向盤套裝(2000 Fun) - 原價$2,499、優惠價$1

電腦節2024優惠｜網絡設備:

【1】TP-Link Deco PX50 AX3000 Mesh路由器(TP-Link) - 原價$1,799、優惠價$1,499、限量20套

【2】Linksys Velop Pro 7 BE11000 Mesh WiFi 7路由器(Linksys) - 原價$3,199、優惠價$999、限量1套

【3】NETGEAR Orbi 三頻 AX6000 Mesh WiFi 6系統(Winco Pacific) - 原價$5,980、優惠價$3,380、限量10套

電腦節2024優惠｜影音娛樂:

【1】Samsung 43吋 Crystal UHD DU8500 4K智能電視(HKT) - 原價$5,780、優惠價$3,380、限量50台

【2】JBL Quantum 200有線電競耳機(World-Tech Distribution) - 原價$499、優惠價$250、限量10個

【3】Sony PlayStation 5數位版主機 (纖薄版)(HKT) - 原價$2,980、優惠價$2,690、限量50台送PlayStation環保袋+$50現金劵

【4】Microsoft Xbox Series S 1TB主機(HKT) - 原價$2,680、優惠價$2,299、限量50台送Xbox車手BB公仔

電腦節2024優惠｜儲存裝置:

【1】KIOXIA 2TB microSD記憶卡(Muse Digital) - 原價$2,498、優惠價$1,980

【2】SanDisk Ultra 256GB USB Type-C隨身碟(Good Century) - 原價$180、優惠價$110、限量30個

【3】Exascend Catalyst UHS-II V60 SD 128GB記憶卡(Geareach) - 原價$360、優惠價$288

電腦節2024優惠｜智能家居及個人護理:

【1】Smart D智能體脂磅 米奇版(GALAXY) - 原價$438、優惠價$100、限量200個

【2】Momax Smart Robust IoT智能空氣淨化機(GALAXY) - 原價$2,980、優惠價$580、限量2部

【3】infinity V12高科技水潤負離子護髮風筒(Infinity Technology) - 原價$688、優惠價$329、限量100個

電腦節2024優惠｜移動電源及充電器:

【1】Orsen E59 30W 20,000mAh 三輸出口快充充電寶(Power Living) - 原價$318、優惠價$198、限量10個

【2】EGO Ally Delivery 3U Magsafe 12000mah 6合1移動電源(Active Distribution) - 原價$418、優惠價$209、限量50個

【3】Belkin Qi2 3合1磁吸無線充電座15W(Belkin) - 原價$1,168、優惠價$199、限量1個

香港電腦電訊節2024｜場館圖

圖片來源：www.hkccf-expo.com

香港電腦節2024｜日期時間／地點

日期：2024年8月23日（五）至26日（一）

時間： 10:00-21:30（8月26日僅開放至18:00）

地點：灣仔香港會議展覽中心一號展覽廳

