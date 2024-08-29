iPhone 16系列性能未有大升級？網民熱議最大變化竟然是在這地方

微博話題「iPhone 16系列的最大變化」引起了公眾的關注。根據公開報道，蘋果公司將於9月10日舉辦新品發布會，並展示其最新款產品，包括iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro和 iPhone 16 Pro Max。



與前代產品相比，iPhone 16系列的全系標配了操作按鈕。這意味着蘋果公司正式告別了靜音撥片功能。

iPhone 16系列機身的按鈕，會是最大不同的地方？（x）

用戶可以長按這個按鈕來實現一系列操作，例如在靜音/響鈴模式之間切換。此外，在設置應用程序中還提供了預置的可替換操作選項，如翻譯、放大鏡和語音備忘錄等。

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值得注意的是，iPhone 16系列機型都將新增一個拍照按鈕，位於電源鍵下方。這個按鈕類似於數碼相機上的快門按鈕，在按下時自動對焦，再次按下即可直接拍照。

在屏幕方面， iPhone 16 Pro和 iPhone 16 Pro Max 的尺寸都得到了升級。前者為 6.3 英寸，後者為 6.9 英寸。值得一提的是， Pro Max 型號因此成為蘋果史上尺寸最大的手機之一。

在影像方面， iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 將配備4800萬像素超廣角攝像頭，並且Pro版本還新增潛望式長焦鏡頭，取代了傳統的直立長焦鏡頭，並支持5倍光學變焦。

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