iPhone 16 Pro將是高端攝影手機巔峰 Apple押重注備貨5980萬台
撰文：中關村在線
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據外媒報道，蘋果計劃在9月10日的產品發布會上推出其最新款iPhone、手錶和AirPods。備受期待的iPhone 16系列將於9月20日正式發售。
Apple似乎對這次的16 Pro系列很有信心！
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新款iPhone 16的Pro機型將配備更大屏幕、專用拍照按鈕以及新相機功能，同時引入Apple Intelligence人工智能工具，提升用戶體驗。
供應鏈消息顯示，蘋果對iPhone 16系列的Pro系列寄予厚望，預計其將佔據70%的銷量。預計到年底，蘋果公司將生產約9010萬台iPhone 16系列手機，其中Pro/Max機型的生產量約為5980萬台，佔比66%-70%。
此外，除了LG公司，蘋果還計劃將富士康納入潛望長焦模塊的供應商名單中，以滿足市場對高端機型的需求。
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