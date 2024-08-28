iPhone 16 Pro將是高端攝影手機巔峰　Apple押重注備貨5980萬台

據外媒報道，蘋果計劃在9月10日的產品發布會上推出其最新款iPhone、手錶和AirPods。備受期待的iPhone 16系列將於9月20日正式發售。



iPhone 16 Pro的拍攝效能將有提升（中關村在線提供）

Apple似乎對這次的16 Pro系列很有信心！

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新款iPhone 16的Pro機型將配備更大屏幕、專用拍照按鈕以及新相機功能，同時引入Apple Intelligence人工智能工具，提升用戶體驗。

iPhone 16系列網上傳聞（x）

供應鏈消息顯示，蘋果對iPhone 16系列的Pro系列寄予厚望，預計其將佔據70%的銷量。預計到年底，蘋果公司將生產約9010萬台iPhone 16系列手機，其中Pro/Max機型的生產量約為5980萬台，佔比66%-70%。

iPhone 16 Pro系列會更有吸引力？（ｘ）

此外，除了LG公司，蘋果還計劃將富士康納入潛望長焦模塊的供應商名單中，以滿足市場對高端機型的需求。

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