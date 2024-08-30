iPhone 16系列終於支援40W充電　一直沒有快充原因在這3大考量

iPhone 16系列將於北京時間9月10日凌晨1時舉行，除了一些常規的晶片、功能、電池升級，對果粉們還有一個重大利好消息——充電功率將提升至40W，雖然離安卓旗艦動輒上百W的速度還是有一定差距，不過也算是有近乎翻倍提升。



可能現在還有很多果粉有疑問，為什麼蘋果不給iPhone上高功率快充呢？目前業界對此主要有三種推測，我們簡單聊聊。

iPhone一直以來，充電速度都很慢！

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1、延長電池壽命

現在的智能手機大多採用鋰離子電池，如果要採用高功率快充，較高的溫度可能會影響到電池內部鋰離子的活性，從而降低電池壽命。有消息稱，iPhone 16系列電池不僅能量密度更大，還可能會配備一個不鏽鋼素質的「電池殼」，作為額外散熱方式。

不過，現在的安卓手機廠商都針對快充推出了一系列電池管理技術，將快充對電池壽命的影響降至微乎其微。蘋果近幾年來一直致力自研晶片，擺脱對高通等廠商的依賴，說不定未來幾年蘋果也會推出全鏈路自研的充電晶片，也猶未可知。

2、蘋果：我認為這速度夠用了

iPhone自己獨佔iOS陣營，果粉如果不想學習新系統的操作，就得不斷更新購買新款iPhone。曾有內部消息表示，iPhone目前提供的充電速度已經足夠滿足大多數用戶的日常需求，並且更快的充電速度未必能顯著提升用戶體驗。此外，更快速的充電可能需要用戶購買新的充電器或電纜，這也與蘋果倡導的「環保」背道而馳。

根據實測，去年發布的iPhone 15 Pro Max大概需要接近2個小時充滿電量，雖然聽起來時間很長，但這個速度其實也夠用了，接上電源看會視頻、打會遊戲就能充的差不多。相比提升快充速度，蘋果更青睞於優化日常使用能耗。

3、照顧配件市場生態

果粉們肯定都知道MFi認證，蘋果會對第三方廠商的產品進行嚴格的質量測試，確保這些配件不會損害蘋果設備，每年蘋果也能獲取百萬計的認證費用。

從這方面來看，蘋果也需要考慮其生態系統內各種配件的兼容性。如果大幅度改變充電技術，可能會影響到現有配件市場，例如第三方充電器和線纜的適用性。保持一定程度的穩定性有助於維護一個健康的配件生態系統，這也是蘋果需要考慮的一個方面。

延伸閲讀：iPhone 16系列終於有40W充電！簡單聊聊為何蘋果不給更快（點擊連結看全文）

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