還在猶豫買不買iPhone 16？外媒提出7大理由還是等iPhone 17吧

隨著iPhone 16系列發布腳步的日益臨近，外界卻開始熱議起為何您或許應暫緩購買決定，轉而期待2025年的iPhone 17系列。



近日有外媒列出等待iPhone 17的七大理由，包括更耀眼的屏幕、更卓越的攝影體驗以及更持久的電池壽命。

iPhone 17會更有吸引力？（x）

點擊圖片放大看，這7大優點能讓你再多等一年才換機嗎？

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1. 全系標配120Hz高刷屏，流暢新體驗

顛覆傳統，iPhone 17有望打破常規，即便是基礎款也將邁入120Hz高刷時代，徹底告別60Hz屏的束縛。

iPhone 16還未發布，iPhone 17系列的spec已出來了？（x）

2. 攝影革命，48MP三攝系統來襲

iPhone 17 Pro Max或成攝影愛好者的終極夢想，三顆攝像頭均升級至48MP傳感器，配合先進的圖像處理技術和像素融合技術，無論是超廣角還是長焦拍攝，都將達到前所未有的高度。

3. 極致輕薄，iPhone 17 Slim重塑美學

蘋果或棄用Plus命名，推出前所未有的iPhone 17 Slim，以極致輕薄之姿引領設計潮流，同時可能成為蘋果歷史上最昂貴的iPhone，售價或突破1299美元大關。

傳聞iPhone 17會有Slim版本更薄（x）

4. A19 Pro晶片，2nm工藝引領性能飛躍

說到處理能力，iPhone 17在性能方面自然會佔據優勢——主要是因為新機將搭載速度更快的A19晶片，而iPhone 16預計搭載的是A18處理器。性能提升的最大原因是A19 Pro晶片可以採用2nm製造工藝製造。這將帶來更高的晶體管密度，最終提升其處理性能。

5. 續航新高度，內部電池技術革新

蘋果計劃在iPhone 17上採用自主研發的內部電池技術，進一步優化電源效率，實現更長的電池續航時間。

6. 自拍新境界，24MP前置攝像頭登場

iPhone 17或將迎來自拍領域的重大升級，前置攝像頭像素提升至24MP，捕捉更多細節。

也有人猜iPhone 17會再有air版？（x）

7. Pro系列運存升級，12GB RAM助力多任務處理

iPhone 17 Pro及Pro Max預計將配備高達12GB的RAM，相較於iPhone 16系列的8GB有了顯著提升，無論是處理複雜的AI任務還是多應用切換，都能遊刃有餘。

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