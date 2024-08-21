iQOO Neo10系列消息曝光　金屬中框設計6000mAh電池但沒有Pro版

隨著九月臨近，手機市場迎來了一系列爆料。其中iQOO品牌成為大家關注的焦點。據最新消息，iQOO將優先採用驍龍8G3+天璣9400處理器組合，並計劃跟進驍龍8G4。



iQOO Neo10消息（微博@數碼閑聯站）

博主透露，新機將採用金屬中框設計，預計搭載百瓦硅電池技術，電池容量可能超過6000mAh，並配備1.5K超窄直屏以增強護眼和顯示效果。儘管博主並未明確指出新機型號，但綜合分析來看，這款新機很可能屬於iQOO Neo系列。

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然而，在評論區中，網友對iQOO 13的影像系統引發了熱議。博主此前透露稱，iQOO 13在攝像頭配置上進行了調整，三攝系統的規格有所縮減，並且潛望鏡頭的存在也變得不確定。這一變動引起了網友們的不滿和質疑，他們認為影像性能對於iQOO系列非常重要，並擔心這一調整可能會影響銷量和與Neo系列的差異化定位。

iQOO Neo10系列的消息，在網上引起不少熱議。（微博）

據悉，iQOO 13系列將取消Pro版本，並僅保留標準版。該機搭載了驍龍8 Gen4處理器、LPDDR5X內存和UFS4.0閃存等高性能組合。此外，預計iQOO 12 Pro上的雙X軸線性馬達將會延續至新款機型。

總的來說，在即將到來的九月份裏，我們可以期待著更多關於iQOO品牌的爆料。不過具體產品訊息還需要等待官方公布才能確認。

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