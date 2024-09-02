Xiaomi 14T規格流出　傳衍生自K70 Ultra　12+256配置有Leica加持

傳聞小米主品牌 Xiaomi 下半年海外市場重點手機 Xiaomi 14T 系列，在剛過去週末有疑似詳細規格配置在海外流傳，其中高配機型 Xiaomi 14T Pro，或衍生自子品牌 Redmi 旗艦手機 K70 Ultra，但攝影功能方面就升級用上 LEICA 三鏡。



xiaomi 14T系列的消息傳出（微博）

據外媒引述消息人士資訊，預計在不久將來正式發表的 Xiaomi 14T 系列，其在歐洲市場將擁有 Xiaomi 14T 跟 Xiaomi 14T Pro 兩個版本。

xiaomi 14T系列的消息傳出（x）

其中標配機型 Xiaomi 14T 將具備 12+256 儲存配置，預計歐洲市場售價將為 649 歐元（約港幣 $5,590）；至於頂配機型 Xiaomi 14T Pro 就具備 12+512 儲存配置，並以 899 歐元（約港幣 $7,750）。

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國內爆料達人「數碼閒聊站」則在其微博帳號透露，如無意外高階定位 Xiaomi 14T Pro，將衍生自子品牌 Redmi 旗艦手機 K70 Ultra，前者繼承其主要功能如配備 MediaTek 天璣 9300+ 晶片組、跟採用相配置 6.67 吋 2,712 x 1,220 像素 144Hz AMOLED 螢幕；不過攝影部份 Xiaomi 14T Pro 擁有升級採用由光影獵人 900 感光元件 50MP OIS 三鏡組成 LECIA 攝像模組。

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