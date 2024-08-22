小米15 Ultra工程機曝光　2K微曲面屏幕搭載三星潛望式長焦鏡頭

撰文：中關村在線
出版：更新：

知名數碼博主「數碼閒聊站」最新透露，小米即將推出的旗艦機型小米15 Ultra工程機，其正面配備了一塊2K分辨率的超窄邊框等深微曲面屏幕，邊框則採用了時尚的金屬直角設計。後置攝像頭模組以居中大圓形呈現，內置四枚攝像頭。該工程機在材質上提供了多樣化的選擇，包括素皮、玻璃纖維以及高端陶瓷三種版本。

小米15 Ultra工程機曝光（微博）

據此前多方消息，該機搭載了三星最新的ISOCELL HP9潛望式長焦鏡頭。這款傳感器擁1/1.4英寸超大感光元件和高達2億像素的解析力。

+8

為了應對低光環境，ISOCELL HP9創新性地採用了4x4像素合併技術，能夠在保持圖像清晰度的同時，輸出1200萬像素的高質量照片，此時每個像素尺寸擴大至2.24μm，顯著提升暗光環境下的成像能力。

此外，ISOCELL HP9還引入了高折射率微透鏡技術，並藉助新型材料增強了感光性能，與前代相比，其感光度提升了12%，自動對焦的對比度性能也優化了10%。

值得一提的是，小米15 Ultra還搭載了高通驍龍8 Gen4旗艦級移動平台，帶來強勁的性能體驗。同時，該機支持超聲波屏幕指紋技術。

延伸閲讀：傳HUAWEI Mate X6或於9月發表　國產最強摺疊屏手機會突襲推出？（點擊連結看全文）

+2
iQOO Neo10系列消息曝光　金屬中框設計6000mAh電池但沒有Pro版華為三摺疊機將正面挑戰iPhone 16　雙鉸鏈設計是「電子茅台」？realme官宣突破充電技術　將推出320W超光速秒充　4分鐘就充滿電Google Pixel 9系列開啟AI新篇章　從6.3到8吋摺疊巨幕規格全曝光雷軍預告小米旗艦國際版將內置Google Gemini　打造全方位AI體驗vivo X100系列解析　一文章看清如何選擇　愛影相的你就應選這款小米15系列彙總　7大亮點令人關注　新材料和6000mAh大電池不香？傳vivo X200將首發用上天璣9400晶片　影像系統大升級　10月亮相HONOR Magic V3海外版要來了？保留國產配置　將有這3種顏色選擇HUAWEI nova Flip正式發佈　6.94吋OLED巨屏配4色　售價約5800元

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

Redmi
小米
手機
手機新聞
智能手機
中關村在線