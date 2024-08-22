小米15 Ultra工程機曝光 2K微曲面屏幕搭載三星潛望式長焦鏡頭
撰文：中關村在線
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知名數碼博主「數碼閒聊站」最新透露，小米即將推出的旗艦機型小米15 Ultra工程機，其正面配備了一塊2K分辨率的超窄邊框等深微曲面屏幕，邊框則採用了時尚的金屬直角設計。後置攝像頭模組以居中大圓形呈現，內置四枚攝像頭。該工程機在材質上提供了多樣化的選擇，包括素皮、玻璃纖維以及高端陶瓷三種版本。
據此前多方消息，該機搭載了三星最新的ISOCELL HP9潛望式長焦鏡頭。這款傳感器擁1/1.4英寸超大感光元件和高達2億像素的解析力。
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為了應對低光環境，ISOCELL HP9創新性地採用了4x4像素合併技術，能夠在保持圖像清晰度的同時，輸出1200萬像素的高質量照片，此時每個像素尺寸擴大至2.24μm，顯著提升暗光環境下的成像能力。
此外，ISOCELL HP9還引入了高折射率微透鏡技術，並藉助新型材料增強了感光性能，與前代相比，其感光度提升了12%，自動對焦的對比度性能也優化了10%。
值得一提的是，小米15 Ultra還搭載了高通驍龍8 Gen4旗艦級移動平台，帶來強勁的性能體驗。同時，該機支持超聲波屏幕指紋技術。
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