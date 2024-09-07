iPhone語音隔離功能　6步驟讓你通話無雜音：通話狀態中才能開啟

在比較吵雜的環境講電話時，是不是很常會怕旁邊的噪音壓過自己的聲音，導致對方聽不清楚，所以就越講越大聲，一通電話結束後搞得自己筋疲力盡。



其實 iPhone 有個隱藏版的「語音隔離」功能，只要在通話中開啟語音隔離，系統就會自動過濾掉環境音，優先將你的聲音突顯出來，就算要邊吹頭髮邊講電話也不是問題。

6個步驟執行「語音隔離」功能：

步驟 1：若要開啟「語音隔離」功能，需要先保持在通話狀態中。

步驟 1：若要開啟「語音隔離」功能，需要先保持在通話狀態中。（T客邦提供）

步驟 2：接著從右上方向下拉叫出「控制中心」，然後點選「麥克風模式」的圖示。

步驟 2：接著從右上方向下拉叫出「控制中心」，然後點選「麥克風模式」的圖示。（T客邦提供）

步驟 3：在麥克風模式中按下「語音隔離」後則為開啟。

步驟 3：在麥克風模式中按下「語音隔離」後則為開啟。（T客邦提供）

步驟 4：而此功能要搭配耳機或是開啟擴音才能使用，在視訊通話時也可以開啟。

步驟 4：而此功能要搭配耳機或是開啟擴音才能使用，在視訊通話時也可以開啟。（T客邦提供）

步驟 5：另外，如果想要讓對方聽到你周圍的所有聲音，則可以開啟「寬廣頻譜」。

步驟 5：另外，如果想要讓對方聽到你周圍的所有聲音，則可以開啟「寬廣頻譜」。（T客邦提供）

步驟 6：實測後，目前語音隔離與寬廣頻譜在 FaceTime、Line 等具通話功能的應用程式中皆可使用。

步驟 6：實測後，目前語音隔離與寬廣頻譜在 FaceTime、Line 等具通話功能的應用程式中皆可使用。（T客邦提供）

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