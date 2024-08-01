CMF Phone 1開箱評測｜近年不少新品牌都積極進軍中階手機市場，為用家提供更多選擇。CMF近日發佈了三大新品－CMF Phone 1、CMF Watch Pro 2和CMF Buds Pro 2。其中CMF Phone 1憑藉著可客製化的機身設計、全面的規格，加上超抵定價，定必成為近期中階手機市場的一大焦點。



CMF Phone 1 玩味十足超值新機

CMF Phone 1可算是一部「玩味」十足的智能手機，用家可隨意更換機背外殼的顏色，搭配不同的配飾如手機座、手機繩等，打造獨一無二屬於自己的手機。機身設計簡約時尚，而且提供多款鮮豔的配色選擇，相信會深受年輕潮人喜愛。亦可以利用自家的手機架，無論橫擺或直立都可穩固擺放手機，無論追劇還是工作都十分方便。

CMF Phone 1機背可自行換殼，及追加手機支架，玩味十足。

屏幕十分比想像中亮麗，配合手機支架隨時睇劇。

CMF Phone 1的相機系統有Sony 50MP的主鏡頭加2MP景深鏡頭。測試結果顯示，相機成像質素算是中規中矩，能滿足日常拍攝需求，但缺乏廣角或長焦鏡頭，拍攝彈性略嫌不足。

Sony 50MP後置相機及人像感測器

試相：無論顏色、立體感、仔細程度等都合格有餘

性能方面，CMF Phone 1採用聯發科天璣7300 5G處理器，在Antutu跑分約為65萬左右，屬於中階手機水準。8GB RAM看似不多，但配合RAM Booster技術可額外調配8GB內存使用，多工處理仍能保持順暢。以《崩壞：星穹鐵路》實測，在中畫質60fps下遊戲體驗流暢。值得一提的是5000mAh大電池，一般使用可輕鬆撐足2天，電力表現出色。

Antutu 跑分輕易取得65萬分以上

總結而言，CMF Phone 1雖然無論相機、性能都算不上頂尖，但憑著2299元的超值定價，加上可隨意更換外觀的特色，無疑將會吸引不少追求性價比及個性的用家。

可另購來殼隨時更換

必同時購兩大CMF配件

除了CMF Phone 1外，CMF也帶來兩款全新配件－CMF Watch Pro 2和CMF Buds Pro 2。

CMF Watch Pro 2和CMF Buds Pro 2亦都同步推出的新品

CMF Watch Pro 2是一款多功能智能手錶，支援120多種運動模式、全天候心率及血氧監測、藍牙通話等。1.32吋AMOLED螢幕雖然略顯細小，但考慮到579元的親民售價，整體實用性不俗。

CMF Watch Pro 2 功能十分全面

CMF Buds Pro 2真無線耳機聽感出乎意料的出色。雙單體設計配合LDAC技術，低音渾厚有力，人聲清晰，空間感表現出色，較上代有明顯進步。獨特的是耳機盒上設有可自訂功能的智能旋鈕，不用掏出手機就能輕鬆控制音樂播放，499元定價可謂超值之選。

CMF Buds Pro 2音質比想像中還要出色

CMF Phone 1、CMF Watch Pro 2和CMF Buds Pro 2三款產品均秉承CMF高質優價的理念，如想找一台高性價比，又夠青春靚仔的新手機／耳機及手錶的用家，無疑是十分合適的選擇。