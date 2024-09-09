分析師指Apple明年將用上自研5G晶片　首部搭載可能是iPhone SE4

蘋果公司自2018年以來一直有傳言正在研發其自家的5G晶片，而現在最新消息表明這款備受期待的晶片將於明年首次亮相。



據分析師預測，蘋果自家5G晶片的出貨量將在2025年達到3500萬至4000萬部，並在隨後幾年迅速增長，預計2026年將增至9000萬至1.1億部，2027年將達到1.6億至1.8億部。

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此前，郭明錤曾透露，到2025年，將會有多款iPhone機型搭載蘋果自主研發的5G晶片，其中包括第一季度發布的第四代iPhone SE和第三季度推出的全新超薄iPhone 17機型。

目前，所有銷售的蘋果iPhone都配備了高通的調制解調器以實現蜂窩連接功能，但郭明錤預計蘋果公司將逐漸減少對高通的技術依賴。

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