外媒將iPhone 16 Pro與13 Pro作比較　你會為這幾項升級而購買？

根據最新爆料訊息，iPhone 16 Pro和iPhone 13 Pro在許多主要升級方面存在顯著差異。



iPhone 13 Pro與16 Pro比較（中關村在線提供）

如果你是由iPhone 13 Pro升級到16 Pro，將有這些改動！

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首先是顯示器尺寸的變化：iPhone 16 Pro的螢幕將從原本的6.1英寸擴大至6.3英寸，邊框設計更為精緻，僅有1.2mm寬度。

其次，在性能方面， iPhone 16 Pro搭載了全新一代A18 Pro晶片，相較於其前代產品A15來說有了巨大的飛躍。此外，新款手機還配備了更有效率的網路數據機。

相機方面也是 iPhone 16 Pro的一大亮點。據悉該機將會配備全新的4800萬像素超廣角鏡頭，相比iPhone 13 Pro的1200萬像素有明顯的提升；同時長焦鏡頭倍數從3x提升到了5x，並且可能會增加一個獨立的拍攝按鈕以提供更好的拍攝體驗。

iPhone 16系列快要來了（路透社）

除此之外, iPhone 16 Pro的電池容量（約3355mAh）可能也會有所改變, 可能比 iPhone 13 Pro 的 3095mAh 更大。另外, 充電速度有可能會加快(40W有線+20W無線) , 相比之下, iPhone 13 Pro 支援25W「快充」。

不過目前尚不清楚這些升級是否會實裝到iPhone 16 Pro上。請密切關注我們後續報告獲取更多有關蘋果新旗艦產品的詳細資訊。

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