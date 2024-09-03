iPad Mini 7要來了　5大猜測亮點搶先看　A17晶片、8GB Ram成焦點

科技界期待已久的iPad Mini 7平板即將揭開神秘面紗，隨着第六代iPad Mini庫存的逐漸縮減，多方消息指向蘋果將在今年9月或10月的發布會上推出這款新品。



外媒近日彙總了關於iPad Mini 7的五大亮點：

iPad Mini 7很快便會推出？（x）

網傳iPad Mini 7快要推出，並可能有這些賣點！

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外觀延續經典，尺寸穩定

iPad Mini 6以其時尚且實用的外觀設計贏得了市場的廣泛好評，而iPad Mini 7在外觀上將延續這一經典設計，尺寸上預計不會有太大變化。除非蘋果在電池技術上取得突破，否則設備的重量也將保持現狀，確保用戶依然能夠享受到如同小型數字筆記本般的操作體驗。

屏幕果凍感問題得到解決

針對iPad Mini 6屏幕滾動不順暢、存在果凍感的問題，iPad Mini 7將採用新的顯示控制器進行改進。這一升級將顯著提升屏幕的響應速度，確保所有內容在滾動時保持一致性和流暢性，為用戶帶來更加舒適的視覺體驗。儘管OLED屏幕尚未納入此次升級計劃，但蘋果正逐步在其他型號中推廣這一顯示技術，iPad Mini 7的OLED版本或將在未來幾年內面世。

RAM與存儲空間大幅提升

iPad Mini 7在硬件配置上將迎來顯著升級，RAM將從當前的4GB提升至8GB，這一變化將極大提升設備的多任務處理能力，滿足用戶日益增長的需求。同時，隨着電影、電視節目和應用程序體積的不斷增大，iPad Mini 7的基礎存儲容量也有望得到增加，128GB或將成為新的標配。

處理器猜測：A16還是A17？

關於iPad Mini 7的內部處理器，目前存在多種猜測。第六代iPad Mini搭載了A15晶片，而分析師曾指出iPad Mini 7的「主要賣點」將是其晶片。然而，外媒認為A16晶片可能不足以支撐iPad Mini 7在AI功能上的全面發揮，因此A17晶片成為了一個更為大膽的猜測。A17晶片具備強大的神經引擎功能，有望為iPad Mini 7帶來更加出色的AI性能。

定價策略或保持不變

儘管在硬件配置上進行了多項升級，但外媒預計iPad Mini 7的定價將保持與第六代相同的499美元起。這一價格策略有望吸引更多消費者關注併購買這款小巧而強大的平板電腦。

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