HUAWEI nova Flip重塑時尚潮流　多款顏色任選擇　影相功能有驚喜

9月1日，「温暖的世界」華為影像XMAGE全球巡展在上海浦東美術館落地。同時，官方還開啟了一場華為nova Flip手機影像大咖秀的直播活動，期間華為nova手機總經理常昭與花粉模特進行了一場現場拍照教學互動，他們圍繞拍照技巧、趣味構圖、姿勢角度等方面，介紹了華為nova Flip在影像系統及拍照功能上的諸多玩法。



此外，他們還展示了華為nova Flip的時尚ID設計與穿搭技巧，以及趣方屏的趣味玩法與實用功能，讓年輕群體能更直觀了解產品的各項特性，並將其更好地應用在實際生活中。

HUAWEI nova Flip重塑時尚潮流（中關村在線提供）

有一部分女生在生活中很少化妝，但是又希望能在不同場合下拍出好看又符合場景的照片。對此，華為nova Flip支持全新升級的達芬奇人像引擎2.0，其能通過優化臉部形態、質感、光影、色澤等關鍵特徵，以及更精細的分割及虛化效果，對人像進行恰到好處的優化，以營造更具高級感和氛圍感的藝術人像。

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在此基礎上，達芬奇人像引擎2.0還支持原生、質感、妝感三種達芬奇人像美顏主題。其中原生美顏效果清爽自然，最適合日常生活記錄；質感美顏效果清透淡雅，隨手一拍就是温柔約會風；妝感美顏效果則明豔動人，能幫助我們輕鬆成為人群焦點，是精緻派對必備模式。通過達芬奇人像美顏主題，即使在生活中很少化妝的女生也能輕鬆Get各種風格的妝容。此外，華為nova Flip還支持AI消除功能，即使照片背景出現路人、路燈等雜物，也能通過該功能輕鬆消除。

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HUAWEI nova Flip重塑時尚潮流（中關村在線提供）

除了對美顏效果有複雜的需求，很多年輕人也希望手機提供更豐富的拍攝方式，以滿足自己的構圖需求。對此，花粉模特在分享中提到，華為nova Flip支持16:9、3:4、1:1等多種畫面比例。其中，16:9更適合拍攝風景，能讓畫面更顯電影氛圍感；3:4更適合拍攝半身和全身人像，但由於太過於傳統反倒顯得缺乏新意，1:1方形構圖更加簡潔、突出人像，自帶文藝效果，更適合拍攝特寫人像，並且社交平台的頭像框也普遍採用1:1比例，因此能讓用戶省去裁剪環節，一鍵設置為頭像，或者分享到微博、微信等社交平台，輕鬆出圈。

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不僅構圖方式多種多樣，華為nova Flip還支持多角度自由拍、間隔定時拍等多種拍攝玩法。在自拍時選擇鋭角仰拍，更能突出張揚、不羈的氣質，這種方式很適合在人頭攢動的街道、高樓林立的城市拍照。間隔自由拍則能讓用戶解放雙手，以各種誇張的表情、造型連續抓拍。

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在活動現場，華為nova手機總經理常昭與花粉模特不僅分享了華為nova Flip在影像系統及拍照功能上的諸多玩法，而且還展示了華為nova Flip的時尚ID設計與穿搭技巧，以及華為nova Flip的實用性體驗。

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華為nova Flip搭載的1:1方形外屏，搭配線條橫平豎直的直角邊框，視覺效果簡約幹練。另外，其向新綠、櫻語粉、零度白、星耀黑四款機身配色，能與星耀黑、星耀綠、星耀粉、星耀藍、星耀銀五款顏色的迷你包自由組合，以此滿足年輕人對於不同審美偏好和穿搭風格的追求。

HUAWEI nova Flip重塑時尚潮流（中關村在線提供）

在個性化體驗方面，華為nova Flip首發的通話趣顯Call-emoji，能在接打電話時顯示不同主題的動畫特效，讓用戶輕鬆成為人群中的焦點；它支持的星耀標拼圖、太空人重力、宇航員跑酷三款外屏小遊戲，能讓用戶在閒暇之餘釋放壓力放鬆心情。此外，華為nova Flip還支持將外賣、導航、打車等常用App放置在外屏桌面，這樣既能一鍵直達，也能看到實時動態。而智能語音助手小藝所提供的導航、翻譯功能、文檔助手功能，則能提升用戶在出行、交流、辦公等不同場景的效率。

HUAWEI nova Flip重塑時尚潮流（中關村在線提供）

總的來說，華為nova Flip憑藉卓越的影像技術、時尚的外屏設計和智慧的交互體驗，為年輕人帶來了前所未有的小摺疊屏體驗。而在此次直播活動中，華為nova手機總經理常昭與花粉模特不僅展示了華為nova Flip的影像亮點，更通過一系列生動的拍照教程，以及場景化的產品亮點演繹，向用戶全面展示了華為nova Flip為用戶在生活中所能帶來的體驗提升。

毫無疑問，華為nova Flip手機影像大咖秀是一次非常成功且有趣的直播活動，它將激發更多年輕人對手機拍照的熱愛，讓他們更好地記錄與分享生活、展示自我。如果你對華為nova Flip感興趣，我強烈建議你前往華為門店實際體驗一番，相信它一定能給你帶來驚喜。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】