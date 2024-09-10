Huawei Mate XT成全球首部三摺手機 價格未公佈已預約300萬部
撰文：中關村在線
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華為Mate XT非凡大師於9月7日12:08開啟預約，儘管尚未公佈價格，但這並未影響消費者的熱情。僅一天時間，Mate XT非凡大師在華為商城的預約人數就突破了300萬。新機將於9月10日正式發布，並於9月20日10:08正式開售。
華為Mate XT非凡大師是全球首款量產的三摺疊屏手機，被譽為劃時代產品。據余承東介紹，這款產品引領了市場趨勢並展現了華為的創新和顛覆能力。
在外觀設計上，華為Mate XT非凡大師採用了八邊形鏡頭模組設計，並搭載素皮材質機身背殼。鏡頭下方還印有垂直金屬色「HUAWEI ULTIMATE DESIGN」標誌，整體高端質感十足。
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據悉，華為Mate XT非凡大師採用內折+外折+雙鉸鏈三折方案，在展開狀態下屏幕尺寸約為10英寸左右。儘管價格未公佈，但消費者對這款產品的熱情絲毫不減。
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