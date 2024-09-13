iPhone 16與Mate XT誰更吸引？網民指醜出新高度還挑戰價格極限

懷念喬布斯。



華為和蘋果再一次「狹路相逢」。

9月10日凌晨，一年一度的蘋果「擠牙膏」大會如約而至。

在這場名為「高光時刻」（Glowtime）的發布會上，庫克激動地說：

iPhone 16 系列是我們打造的最先進的 iPhone。

然而網友和媒體並不買賬：

蘋果 AI 還是個半成品。

這款手機或成為蘋果歷史上最具爭議的一款。

無聊的發布會。

甚至幾個月前，羅永浩就在直播間吐槽，這些年 iPhone 除了攝像頭的擺放位置不停更換，沒有任何創新之處。

資本更是聞聲而動。

在發布會期間，蘋果股價一度下跌 1.8%。

儘管發布會結束後股價有所回升，但整體表現平淡，股價依然接近 8 月 12 日以來的低位。

Apple股價（apple）

同一天，也就隔了幾個小時，華為發布會也開始了，並拿出傳聞已久的華為三摺疊手機。

更有意思的是，華為三摺疊還未開售，就已被炒至近 7 萬「天價」。

Mate XT已炒出天價（huawei）

不少網友調侃稱新的「電子茅台」出現了。

-1- 外觀：一個多倆按鈕，一個看着像奏摺

蘋果這次發布會，帶來了最新一代 iPhone 系列手機，包括 iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max。

iPhone 16系列（apple）

消息一出，蘋果立馬被罵上熱搜。

原因無他，沒亮點。

先來看看近 5 年 iPhone 的外觀變化：

iPhone歷史的外觀變化（apple）

如你所見，除了此次上新的 iPhone 16 採用雙攝像頭垂直排列外，總體設計與上代幾乎沒有變化。

正面頂部依然是「靈動島」開孔，用於防止前置攝像頭和 Face ID 傳感器。

屏幕刷新率仍為祖傳的 60Hz，並據稱配備了 8GB 運行內存。

網友評價：

看起來都一樣，沒有什麼特別的。

16 和 16plus 看起來像個玩具。

期間研發支出總計 1400 億美元。



Pro 系列機型外觀也沒啥變化，就是尺寸變大了，邊框變窄了。

iPhone邊框變窄了（apple）

iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 的尺寸分別為 6.3 英寸和 6.9 英寸，而上一代機型為 6.1 英寸和 6.7 英寸。

蘋果表示，Pro 系列新機型擁有「所有蘋果產品中最窄的邊框」，並稱其為「迄今為止最好的 iPhone 顯示屏」。

iPhone 15與16比較（AI好好用提供）

網友評價：

做那麼大幹什麼！握 Max 手要起繭子了。

那不是更不好拿，包包都要換大一點了。

這幾年牙膏擠的，讓我覺得 14pro 買的真值。

15ProMax 好不容易減重了，這次尺寸一大，又重回去了。



網民意見（微博）

哦，對了，iPhone 16 系列側面還多了倆按鈕。

在 iPhone 16 系列新增「相機控制」按鈕，可以快速啟動相機拍照和錄製視頻，也可用來調整變焦、曝光、景深等拍攝功能。

iPhone又來了（apple）

網友評價：

蘋果是真的覺得一個放在這個位置的按鈕會有人豎着用？

很難抓，重心不穩。



華為這次帶來的三摺疊 Mate XT，是全球首個三摺疊屏手機。

它擁有全球最大 10.2 英寸屏幕，也是全球最薄摺疊屏手機，展開薄至 3.6 毫米，電池 5600mAh。

Huawei Mate XT （huawei）

Mate XT 採用華為天工鉸鏈和多驅精密調校技術，確保開合過程流暢，鉸鏈核心部件使用火箭鋼以提升耐用性。

同時，它支持單屏、雙屏和三屏三種形態，實現 92% 屏佔比的大屏設計，還傳承了「非凡大師」系列的八角形設計，以及岩脈紋與超薄素皮材質。

此外，它還搞了個旋轉支架以及摺疊觸控鍵盤。

設計有新突破（huawei）

網友評價：

以後買手機可能會這樣「先生，你要買的手機是中屏、大屏還是超大屏呢？

遲早從褲兜裏掏出個大彩電。

以後的手機不會變成奏摺吧？

特別像奏摺，大臣每人拿一個上朝的時候打開念，高級牛馬專用。



有人笑稱Mate XT似奏折（huawei）

-2- 配色：各有各的醜法

這次蘋果發布會，引發巨大爭議的還有手機配色：

醜得像垃圾袋和奶奶牌秋褲。

iPhone 16 標準版提供了 5 種配色，分別為黑、白、粉、群青和深青。

網民指iPhone 16的顏色有點醜（AI好好用提供）

網友評價：

醜的怎麼形容呢，完美避開了任何有一點好看的可能。

我嘞個高飽和度狗屎配色。

醜得史無前例。

這配色有種努力潮但是土的感覺。

神一樣的配色，這難道就是土到極致就是潮嗎？



iPhone系列的顏色，被指似塑膠盆。（微博）

iPhone 16 Pro 則提供四種配色，沙漠色鈦金屬、原色鈦金屬、白色鈦金屬、黑色鈦金屬。

iPhone 16系列（apple）

網友評價：

什麼沙漠色，這是為了讓手機殼發黃看不出來的「包漿金」吧。

iPhone 16的沙漠金（微博）

華為 Mate XT 非凡大師則出了瑞紅、玄黑兩種顏色。

網友評價：

瑞紅有點像故宮宮牆的顏色，自帶中式高貴。

這倆顏色確實符合富人審美。

設計感覺土豪味太重，欣賞不來。



更搞笑的是，瑞幸又又又蹭了一波流量，在自己的官博上玩梗：這是瑞紅，這是瑞藍。

果然自古紅藍出 cp。

紅色與藍色配搭（微博）

-3- 價格：不買立省 100%

再來說說價格。

蘋果發布會上，iPhone 16 系列手機價格均已出爐。

iPhone 16 售價 799 美元起，iPhone 16 Plus 售價 899 美元起。

而 iPhone 16 最低 6899 元（128GB），iPhone 16 Plus 128GB 價格售價為 7699 元，與上一代 15 標準版定價相同。

網友評價：

滿滿的金錢的味道。

我看看就好，不入手。

確實沒啥性價比。



當看到華為 Mate XT 的價格時，網友們還是沉默了。

餘承東在發布會上宣佈，Mate XT 非凡大師 256GB 版本售價 19999 元、512GB 版本售價 21999 元、1TB 版本售價 23999 元。

9 月 20 日 10：08 正式開售。

Mate XT的售價也很驚人（huawei）

網友評價：

這價格，老百姓看的摳腦殼。

價格不錯，不坑窮人。

19999 交個朋友？

貴一點的屏風確實要 2 萬。

非凡大師，果然不是普通人系列。



-4- AI故事講得溜

這次蘋果和華為的發布會，都拿 AI 做文章。

蘋果推出的 iPhone 16，搭載了 A18 晶片，專為蘋果的人工智能軟件「Apple Intelligence」設計。

該軟件旨在提供訊息總結、郵件撰寫和照片整理等服務。

具體來說，AI 撰寫郵件、短信和各類文件，或者生成表情包；輸入文字，搜索過往照片、視頻；可以自動歸納各類郵件和軟件，並生成摘要替代原先的推送等。

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然而，一篇發表在《華盛頓郵報》上的測評顯示，它在某些情況下會製造錯誤訊息。

在測試中，Apple Intelligence 在生成訊息摘要時經常出現錯誤，如錯誤地總結郵件內容或誤解文本含義。

目前，Apple Intelligence 存在準確性問題，並且對電池壽命影響也不樂觀，在預覽測試中，使用 Apple Intelligence 的 iPhone 電池消耗速度比平時快四小時以上，且完整的 Apple Intelligence 功能尚未完成。

而且，目前國行版暫不支持 AI 功能。

Apple Intelligence 目前仍在進行美國英語版測試，今年 12 月份推出本地化英語版本。

中文、法語、日語和西班牙語版本將於明年正式推出。

華為 Mate XT 非凡大師也講了 AI 故事，搭載小藝 AI 助手，可提供即時的問答解惑；能夠更好對照譯文與原文的 AI 翻譯；還可以進行 AI 擴圖、AI 消除等操作。

蘋果 iPhone 16 和華為 Mate XT 非凡大師，你喜歡哪個？

延伸閱讀：iPhone 17系列散熱將再進化 性能和耐用加強 石墨片組合有驚喜（點擊連結看全文）

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【本文轉自「AI好好用」，微信公眾號：almosthuman2017】