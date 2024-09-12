iPhone 16未夠吸引？2米高手機創世界紀錄　更是結合環保與創意

iPhone 16發布才剛發布，本來打算給大家整點梗圖，但發現以前的梗圖今年還能接着用，這何嘗不是一種節約與環保主義。



不過好在整活兒老哥們倒是創意不斷，就在前幾天網紅@Arun Maini和@Matthew Perks製作了一台兩米高的iPhone 15，是原本尺寸的15倍，並且達成了「最大智能手機複製品」的健力士世界紀錄（吉尼斯世界紀錄）。

巨型iPhone 15會更吸引人？（狂丸研究所提供）

有一說一，這尺寸放在快餐店門口就跟一個點菜機差不多，但它的功能應該比點菜機複雜多了。不僅擁有手機的外觀，也能像手機一樣運行，裏面的配置基本也都拉滿了，光是屏幕就價值25000美元，因為取材自一台電視。

巨型iPhone 15會更吸引人？（狂丸研究所提供）

整個製作過程燒錢又燒腦，比如他們為了製作觸摸屏還弄壞了一塊屏幕，也就是光屏幕就花了起碼5萬美元。[破涕為笑]

一部巨型iPhone 15放了在路上，吸引到不少人前來互動！

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不過也是因為體型巨大，堆滿配置的時候也有方便的地方。比如攝像功能，足夠大的空間可以直接把相機塞到裏面，拍照效果可比手機強多了。機器的系統肯定用不了iOS，但可以用安卓系統和Windows，可以手戳屏幕玩Flippy Bird，也可以用手柄玩賽博朋克2077。用起來確實爽，你甚至可以跳起來刷短視頻。老哥因為刷手機的時候因為太過用力，手指還起了一個水泡。此外還有超大的充電線，以及巨亮無比的手電筒，光是為了這個手電筒他們還配了第二套散熱器。[捂臉]

巨型iPhone 15會更吸引人？（狂丸研究所提供）

當然，它的缺點顯而易見，那就是不好移動，每次移動都要找幾個大漢圍着它輕拿輕放。拿着手機出門吃飯，發消息都要站起來換位置發。

巨型iPhone 15會更吸引人？（狂丸研究所提供）

還有一個缺點就是貴，製作這台巨型「手機」花費了超過七萬美元，也就是超過50萬塊錢。聽完這個突然感覺它也沒那麼笨重了，有種四驅車爆改巨型豪華房車的感覺。

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