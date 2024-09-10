消息指Genmoji和Image Playground功能　將延後至iOS 18.2才能用

據最新報道，蘋果公司計劃在今年晚些時候推出其圖像生成功能。這些功能將集成在 iOS 18.2 中，並預計 iOS 18.2 首個測試版將在今年10月份推出。此前蘋果公司在任何 iOS 18.1 測試版中並未包含 Genmoji 和 Image Playground，引發了外界對這些圖像生成功能是否會延遲發布的猜測。



古爾曼（Mark Gurman）表示，這些功能將在 iOS 18.2 中開始提供，包括全新的 Image Playground 應用和 Genmoji。

Apple的AI影像生成功能，將於iOS 18.2才能實現，預計12月登場。（apple）

Image Playground 是一款全新的蘋果應用，能夠根據簡短的提示生成各種圖像。該應用提供三種風格：動畫、插圖和素描。值得注意的是，Image Playground 不支持照片級逼真圖像生成。

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蘋果公司在今年6月的 WWDC24 開發者大會上發布了其 Apple Intelligence 功能集，但這些功能在最初的 iOS 18.0 測試版中並未提供。

7月下旬，有報道稱這些功能將推遲到 iOS 18.1 中發布，蘋果隨後發布了 iOS 18.1 首個測試版，其中包含了寫作工具、通知摘要等功能。

此外，在這次報道中提到的訊息中並沒有涉及到蘋果公司將如何向用戶收取使用這些新功能所耗費的時間以及需要付費多少等問題。

不過可以預測，在未來幾周或幾個月內，我們將看到更多關於蘋果公司最新產品和服務的消息和細節介紹。

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