歷代iPhone誰性價比最高值得換？網民反向指出這代最差：系列悲劇

iPhone 16發表會即將在9月16日登場，許多果粉期待換新手機，也有一部分的人會在新一代手機推出時，買舊一代的手機。因為在這個時候，這些舊款就會降價，對於用更舊款式的人來說，不僅小賺了一筆，功能也有一些提升。



先前就有網友表示自己iPhone 7用了7年想換新機，所以發文問大家，iPhone 11～15哪一代CP值最高？

iPhone哪一代最難用？過來人公認點名這1隻

一名網友在PTT上表示，用了七年的iPhone 7，終於燃起想汰換的想法，他目前鎖定更換11～14，並且不考慮大螢幕的Max或Plus的款式。他認為不管換哪一代，都會有很大的升級感，但還是想問大家：

iPhone 11～15哪一代CP值最高？

網民指出哪一代iPhone是最好與最差，你認同嗎？

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貼文一出後吸引眾多網友留言，

「不在意USB-C就13或14，這2台看自己在不在意4800萬畫素跟動態島」、

「非pro版的話是iPhone13」、

「你現在要換當然直接換15啊！接頭也更新了」、

「14正甜，ram大一點可以撐比較久」、

「都換接口了當然15，其他代會逐漸淘汰」、

「建議直上14或15了，蘋果系統EOS速度越來越快，部分APP容易不支援」、

「近年就13最穩吧！之後就一代比一代愛發熱」、

「13吧！價格便宜就贏很多了還128起」。



不過，也有很多網友點名最差的一代：

「最爛就是12」、

「12電池爛到有剩」、

「12整系列悲劇」、

「11、12請都別考慮，11當時還不錯但太舊了，12不應該買」。



然而也有人護航iPhone 12「我也覺得12p除了電池，其他都不錯」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：iPhone哪一代最難用？過來人公認點名這1隻！電池超爛、整個系列都悲劇】