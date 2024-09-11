Huawei Mate XT非凡大師震撼登場　三摺手機極限輕薄僅3.6毫米

大家也知道，作為媒體呢，很多時候有機會提前摸到新機。按理說，筆者也不是初出茅廬的小編輯了，見過新機很多，但是這次還是掩不住自己激動的心情，別問，問就是，這玩意兒實在是不便宜，摔一下我接下來幾個月就要喝西北風了。



OK，華為三折屏手機的名字大家也都知道了——華為Mate XT 非凡大師，一個很有氣場的名字，而除了名字外，整台手機給人的感覺也是氣場十足。

在三屏態下，華為Mate XT 非凡大師是全球最大摺疊屏手機，擁有最大10.2英寸的屏幕，同時它也是全球最薄的摺疊屏手機，展開最薄至 3.6 毫米。儘管它賣得很貴，並不適合所有人，但無論如何，這確實是一款開啟了三折屏手機時代的產品。

那麼如此與眾不同的一款產品，真實上手體驗又是怎樣的呢？這就帶大家看一看。

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1、獨一無二，既「大」還「薄」

摺疊屏發展到當下，經歷了從「嚐鮮」到「常用」的過程，在此期間，「輕薄」一直都是廠商追求的標準之一。此前，華為Mate X5超薄的機身以及比旗艦直板機還輕的重量，就給筆者留下了很深刻的印象，那麼作為首個三摺疊手機，華為Mate XT 非凡大師自然備受關注。

從上手來看，摺疊態下機身厚度要比一般直板機厚一些，三塊屏幕間閉合嚴實，沒有明顯的縫隙出現，機身四周做了更圓滑的弧形過渡，單手拿握手感不錯，上手很敦實。

這次還帶了華為Mate X5，既然X5是大家公認的輕薄摺疊屏，我們不妨比一比。

華為Mate XT 非凡大師震撼登場，輕薄與巨屏的完美結合。（中關村在線提供）

不難看到，雖然華為Mate XT 非凡大師整體略厚，但兩塊屏幕摺疊後，其實比華為Mate X5摺疊態下的機身略薄上四分之一左右，這意味着華為摺疊屏在輕薄設計、工藝堆疊方面又有了很大的進步，使得三折要比我們預期的還要更薄，而且如果三折可以做到這樣的程度，那麼是否意味着後續的橫向大折可以做到更薄呢？答案顯而易見，大家也可以小期待一波。

華為Mate XT 非凡大師震撼登場，輕薄與巨屏的完美結合。（中關村在線提供）

想要手機摺疊後的厚度能被大家所接受，那麼就需要內屏完全展開後足夠薄，前面我們提到了，華為Mate XT 非凡大師是全球最薄的摺疊屏手機，展開最薄至3.6毫米，看對比已經很明顯了。

華為Mate XT 非凡大師震撼登場，輕薄與巨屏的完美結合。（中關村在線提供）

除了夠薄以外，華為Mate XT 非凡大師還有一個優勢就是「大」。它的單屏尺寸為6.4英寸，分辨率2232 x 1008；雙屏尺寸為7.9英寸，分辨率達到了2232 x 2048；完全展開至三屏態時，屏幕尺寸為10.2英寸，分辨率更是達到了2232 x 3184，已經足以對標平板電腦，並且屏佔比高達92%，擁有16:11的黃金比例，帶來更沉浸的觀影和閲讀體驗。

華為Mate XT 非凡大師震撼登場，輕薄與巨屏的完美結合。（中關村在線提供）

在三屏態下，日常辦公娛樂追劇，屏幕顯示會更清晰，比如在淘寶中，能夠分三列展示商品訊息流，並且每一列都足夠大。亦或者看PPT演示文檔、閲覽內容、看理財訊息、玩遊戲、看電影追劇，它的屏幕體驗都是其他小屏幕比不了的。

華為Mate XT 非凡大師震撼登場，輕薄與巨屏的完美結合。（中關村在線提供）

因為是三折屏幕，你甚至還可以把手機豎過來，這個比例刷資訊新聞和短視頻，可以說是剛剛好。

2、非凡設計，尊奢有道

華為Mate XT 非凡大師作為大師系列的新成員，在外觀設計上也是下足了功夫。

華為Mate XT 非凡大師震撼登場，輕薄與巨屏的完美結合。（中關村在線提供）

它的相機Deco採用了家族標誌性的八角形設計語言，模組和背殼過渡處則採用正弦切面設計，除了更加立體外，在視覺上也給人一種凝練利落的線條感。

華為Mate XT 非凡大師震撼登場，輕薄與巨屏的完美結合。（中關村在線提供）

我們這次拿到的是瑞紅配色，比較沉穩大氣，背板採用了岩脈紋理設計，紋路細密，觸感細膩。搭配側邊烏金腰線和非凡大師徽標， 那感覺瞬間就「輕奢」起來了。

華為Mate XT 非凡大師震撼登場，輕薄與巨屏的完美結合。（中關村在線提供）

再看看內屏的摺痕表現，摺痕深度和Mate X5的效果基本一致，大家覺得這個表現如何呢？

最後聊一聊耐用性，餘承東在發布會上說了，這次華為Mate XT 非凡大師採用首創的華為天工鉸鏈系統，使得手機的開合過程更加流暢自如，同時它的內屏還用了非牛頓流體+超大UTG玻璃組成的複合結構，在保持纖薄的同時，也提升了手機的耐用性和可靠性。

最後：

整體來看，華為Mate XT 非凡大師更像是華為炫技術、炫實力的產品，你可以說它工藝極致，說它形態創新，說它技術頂尖，因為它就是獨一無二的。儘管19999元（人民幣）的起售價，對於絕大部分消費者而言都是一個很昂貴的價格，但誰又讓它是「非凡大師」呢？

好了，這一次的上手體驗，我們也只是初窺其魅力，淺嘗輒止，後續也會為大家帶來了更深度的評測內容，大家可以關注一波。

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