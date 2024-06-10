DJI Osmo Pocket 3｜小巧機身配強大影像質素　防震拍Vlog無難度

隨著影片時代的發展，現在越來越多的人喜歡拍攝Vlog、拍攝錄影生活。很多人並不滿意手機的拍攝，一方面是畫質不行、鏡頭不行， 另一方面是防手震能力不足，因此很多人都會選擇輕便的手持拍攝設備來捕捉影片。目前市場內，談到手持拍攝設備，大家首先想到的就是大疆Osmo Pocket 3，它的定位是旗艦影像口袋雲台相機。今天，我們就一起來看看大疆Osmo Pocket 3是否能夠滿足大眾用戶的拍攝使用需求。



1吋影像，機身依然很小巧

大疆Osmo Pocket 3身為一款口袋雲台相機，雖然比第二代產品體積上大了一點點，但是依然保持了精緻小巧的機身設計，在市面上也是獨一無二的存在。為什麼體積增加了一點點，因為它的感光元件和鏡頭都進行了巨大的升級。

感光元件方面升級到了1吋CMOS，等效像素尺吋為3.2μm，因此帶來的畫面擁有更好的畫質和動態範圍表現，尤其是高感畫質表現更上一層樓。鏡頭部分，大疆Osmo Pocket 3的鏡頭等效焦段為20mm，等效光圈為F2.0。有了這套組合，帶來的最直覺的提升就是畫質更好，拍攝時候更安心。

外觀上，最大的提升就是這塊2吋OLED螢幕設計，支援100% P3廣色域顯示。這塊螢幕除了可以觸控之外，還能夠旋轉，我們可以透過旋轉螢幕來控制口袋雲台相機開關機。在垂直握持大疆Osmo Pocket 3時，我們可以透過旋轉螢幕來切換橫豎拍。這時候的豎拍模式下，大疆Osmo Pocket 3的最大視訊解析度為3K，也就是並非無損豎立。如果想要拍攝無損的豎拍視頻，可以將大疆Osmo Pocket 3橫向握持即可。

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1吋的影像系統，帶來了強大的畫質表現，而大疆Osmo Pocket 3本身就具備非常強大的視訊能力。大疆Osmo Pocket 3支援最高4K 60P（橫向拍攝）以及4K 120P慢動作影片拍攝，同時支援HLG HDR以及10bit D-Log M色彩模式，方便使用者進行後製和調色。

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透過上面可見，大家可以清晰的了解到大疆Osmo Pocket 3的真實畫質水平，以及各種視頻功能帶來的實際拍攝表現。可以看到不論是畫質、高感、動態範圍還是色彩方面的表現，大疆Osmo Pocket 3都可以輕鬆滿足大家的拍攝和使用需求。同時大疆Osmo Pocket 3的影片功能很豐富，大家可以透過一台產品拍攝記錄不同風格的影片畫面，讓記錄的影片更豐富多彩。

另外，大疆Osmo Pocket 3還具備自然亮膚和智慧美顏2.0功能。也就是小姐姐在使用大疆Osmo Pocket 3進行自拍、拍攝Vlog或直播的時候，可以廣泛使用這些功能，呈現更好的形象和臉部。

強大的機械防手震能力

與手機、相機和運動攝影機等產品不同的是，大疆Osmo Pocket 3是自帶機械增穩系統的產品，它採用了三軸機械增穩雲台設計。大疆本身在穩定性和演算法方面就有非常大的先天優勢，例如RS系列穩定器以及無人機在專業領域都具備非常有優勢的表現，因此在大疆Osmo Pocket 3上，自然具備強大的增穩表現。

以上得知，我們使用了大疆Osmo Pocket 3的預設增穩（中檔）拍攝紀錄。即使是中間檔位，可以看到不論我們快走、跑步、攀爬、低角度拍攝等操作時，大疆Osmo Pocket 3的穩定表現始終如一。另外由於是機械增穩，而非電子增穩，因此即使夜間拍攝，也不損失畫質，穩定性表現也與白天完全一致。

更精準、快速的對焦能力

相較於之前一代的產品，大疆Osmo Pocket 3在對焦方面有了非常明顯的提升。大疆Osmo Pocket 3採用了全像素相位對焦系統，可實現穩定疾速對焦體驗。

可以看到大疆Osmo Pocket 3的對焦速度非常快，合焦非常精準。不論是我們點擊切換對焦、移動相機對焦還是放置/拿開物體，對焦都非常快速準確。因此不論是我們進行直播帶貨，還是日常拍攝，大疆Osmo Pocket 3的對焦體驗非常出色。另外，搭配智慧跟隨6.0功能，當大疆Osmo Pocket 3鎖定物體之後，即使進行劇烈移動，畫面和焦點依然可以牢牢追蹤。

最值得購買的手持拍攝設備之一

大疆Osmo Pocket 3還有很多優勢，例如它的收音系統，它的操作體驗，它的套裝中還搭載了全新的DJI Mic 2發射器、全新的電池手柄和三腳架等等。整體來說，大疆Osmo Pocket 3不僅僅是感光元件和鏡頭升級那麼簡單，它是進行了全面的升級，每一方面都有更好的體驗和更好的表現。

對於單兵作戰的使用者來說，可以高效構圖、解放雙​​手；對於大眾用戶來說，上手輕鬆，操作簡單，更加友好，全場無憂開拍；對於直播帶貨用戶來說，對焦體驗優秀、畫質清晰細節完整、色彩還原準確。對於新用戶來說，大疆Osmo Pocket 3非常值得入手；對於Osmo Pocket 2用戶來說，大疆Osmo Pocket 3非常值得升級。如果你想要更好的記錄生活、更輕鬆的拍攝Vlog或直播，那麼大疆Osmo Pocket 3肯定是首選。

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