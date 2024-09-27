OPPO Find X8消息曝光　黑邊變小攝像頭減少凸起　更配旗艦晶片

OPPO開發者大會ODC24即將在10月17日拉開帷幕，有關OPPO下一代旗艦手機——OPPO Find X8的種種訊息逐漸浮出水面。



儘管官方尚未正式公布該系列的確切發布日期，但從已有的爆料來看，OPPO Find X8極有可能在今年10月內與消費者見面。

+ 5

1. 視覺等寬超窄黑邊

官方曝光OPPO Find X8：黑邊變小，攝像頭減少凸起（微博）

從設計角度來看，OPPO Find X8的最大亮點之一便是其視覺上等寬的超窄黑邊。根據多個消息源指出，這款手機的屏幕邊框已經達到了一個令人矚目的水平，甚至可以與iPhone 16 Pro相媲美。OPPO在這一領域已經投入了超過三年的研究時間和超過1億元的資金，以實現屏幕黑邊的極致處理，從而為用戶帶來更為沉浸式的視覺體驗。

2. 攝像頭凸起減少

除了屏幕黑邊的優化外，OPPO Find X8的攝像頭模組設計也有所革新。據OPPO Find產品負責人周意保透露，新一代Find X8的攝像頭凸起相比前代產品明顯減小。這不僅使得手機背面的設計更為平整美觀，同時也改善了手機放在桌面上時的穩定性，減少了因攝像頭突起導致的磨損問題。

3. 硬件與功能

硬件配置方面，OPPO Find X8系列預計將標配天璣9400旗艦晶片，這顆採用台積電3nm工藝製造的處理器，擁有強大的性能表現。此外，有關OPPO Find X8 Ultra的細節也已經曝光，這款機型將比其前代產品更為輕薄，厚度控制在了9.5毫米以下。

除此之外，OPPO Find X8系列還有可能支持磁吸生態系統，這意味着用戶可以享受到更加便捷的無線充電體驗。

延伸閱讀：vivo X200將於10月發佈 90W快充、16GB Ram還配天璣9400處理器（點擊連結看全文）

+ 8

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】