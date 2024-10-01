年輕人搜尋新寵是TikTok與Instagram？Google成歷史的鍵原因在這

「我去Google一下」這種用法會走入歷史嗎？現代年輕人已經不再用Google代替網路搜尋，因為他們更常在TikTok、Instagram尋找資訊。



Google在搜尋引擎領域長年擁有超過90%市占率，一年有著851億次訪問流量。長年來，Google幾乎是搜尋引擎的同義詞，「我去Google一下」，更是日常生活中常見的語法。

用Google找資料已過時？（unsplash@nathana-reboucas）

但這樣的用法，可能正在漸漸走入歷史。

近日有研究報告指出，年輕人已經不再把Google當成動詞使用，而是直接使用「搜尋」，例如：「我搜一下個問題怎麼解決？」

某種程度來說，是否將Google當作動詞使用，可能會成為鑑別所屬世代的一種隱形指標。

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Google不是年輕人首選搜尋網站，Instagram、TikTok更重要

根據《Business Insider》報導，研究公司Bernstein Research分析師馬克．施穆利克（Mark Shmulik）發給投資者的一份報告中就提到，「Google不再是動詞」、「年輕人都使用『搜尋』，而不是『Google』了」。

乍看之下這個變化似乎沒什麼，卻反應了世代間的網路使用差異。這是該報告針對Z世代研究的其中一項發現，Z世代指的是約在1997年至2012年間誕生的族群，許多人都是數位原生世代，習慣用手機和各種App觀看網路上的內容，而不是透過電腦及瀏覽器進入網路世界。

現代年輕人多是在TikTok、Instagram等平台上搜尋網路內容。 （twitter）

好比說，Z世代用戶要查看餐廳評價、有沒有營業，不會從Google搜尋相關資料，而是打開TikTok、Instagram等平台觀看各個網友的分享，今天有沒有食客打卡；當想要買某項商品時，可能參考網紅的評價及推薦，點開該品牌或電商的App購買，Google不再是年輕世代闖蕩網路的必經之處。

值得一提的是，過去幾年也有針對年輕人的調查反應出相似的結果。行銷科技業者SOCI曾在2022年針對Z世代最常用於搜尋的平台進行調查，發現18到24歲的年輕族群裡，Instagram是他們最常用來查找各種資訊的平台，TikTok次之，Google則要排到第三了。

而Google自己也知道這樣的變化， 曾經透露有40%的年輕用戶是透過TikTok或Instagram來尋找餐廳，而非使用Google搜尋或Google地圖等旗下產品。

年輕人更偏愛視覺化平台

至於Google為何無法獲得年輕人的青睞？《CNBC》曾經指出，有一位Z世代給出了簡單的答案： 他們喜歡更視覺化的平台，「閱讀在某個領域要怎麼做，或者產品怎麼運作的資訊是一回事，而眼見為憑又是另一回事。」

「TikTok就是我的Google。」一位美國網紅Chelsea也在X上直言，她現在無論是尋找產品推薦、各種教學、去哪裡玩全都是依靠TikTok。

而TikTok也沒錯過用戶的傾向變化，近年持續改良搜尋功能，改善用戶體驗，例如強化輸入搜尋詞彙時的預測功能、用戶可以點選關鍵字直接跳出相關影音搜尋結果，不必複製貼上或輸入文字。

「雅虎」也曾經成為上網的動詞，但現在已經沒有人這麼使用。（unsplash@jaimie-harmsen）

Google變成代替搜尋的動詞，到現在漸漸被新世代捨棄這個用法，或許也是科技巨頭的一個警訊。過去雅虎也曾經是上網的替代詞，然而隨著雅虎被取代，不再是人們上網的第一站，這樣的說法也不復存在。

施穆利克也表示，考慮到網路效應，Google能在網路上被當作一個搜尋動詞是很重要的事，

如果Google不再是動詞，代表消費者與技術有進一步的變化發展了。

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