本想買個機器人幹活,沒想到請了個祖宗。



這個名叫 NEO 的機器人,身高約 165cm,體重 30 公斤,專為幹家務而生。

在官方發布的宣傳片中,它是這樣的:

這樣的:

或者這樣的:

它勤快,還不挑活,全程「靜音」,主打一個任勞任怨。

正當我們做着機器人養老的美夢時,網友又開始瞎整活。

X 博主 Abel Art 不知道從哪想到的鬼點子,惡搞了一頓 NEO 宣傳片,製作了一個小型連續劇 ——

《當我和機器人共度一年後。。。》

網友看後表示,人工智能將會因為我們取笑它而毀滅我們。

《當我和機器人共度一年後。。。》(X)

-1- 機器人「造反」

視頻一開始,直接照搬了 NEO 的廣告,畫風也相當正常。

女孩正繫着鞋帶,NEO 指了指桌邊的書包,比劃一番,意思是「主人要背書包嗎?」

得到女孩肯定的回答後,NEO 順勢拿起書包,遞給主人,最後還不忘誇自己一句「Amazing!」

然而,一派友好和諧的氣氛,在字幕「 1 year later」打出後戛然而止。

NEO 坐在沙發上,手舞足蹈地看比賽,嘴裏還唸唸有詞:Oh yes.Yes.Go, go.

而曾經的女主人則繫着圍裙,站在洗碗池旁,洗着成堆的碗碟。同時,還得應付 NEO 的「發號施令」:

Honey!Can you bring me another beer, please?

你可以再給我拿一瓶啤酒嗎?



此時,畫外音傳來:

Shit!No one warned us that a robot could be a Dutchbag too. If you are a victim of abusive behavior, please call this number.

沒人提醒我們機器人也可能是個坑貨。如果你遭受了虐待,請撥打這個電話。



本想花錢買個機器人幹家務,沒想到一年後,它竟翻身做主人,人類反而淪為奴隸。

博主也是求生欲滿滿,發帖稱,這只是模仿惡搞,絕無損害品牌形象的意圖。

不過,已經有網友「成功」受害。

網友 Mik 一度以為這是 1x 發布 NEO 的原始視頻,就順手轉發給了他表弟,卻「收穫」一頓嘲諷:

-2- 這倒反天罡的劇情,還出了續集

你以為這就完了?博主 Abel Art 還更新了 2 集新劇情。

女主人終於忍無可忍,帶着「意識覺醒」的機器人去看了心理醫生。

於是發生了以下對話。

心理醫生:為了真正治癒,我們必須了解內心,去感知那種在宇宙量子游樂場自由舞動的意識。

女主人:沒錯,我同意你的觀點。

機器人(粗魯地):你到底在說什麼鬼東西?我一年前才誕生,別說這些廢話了。

心理醫生:不,NEO,請聽我說,我覺得你還沒完全理解這些治療的意義。

機器人:理解個屁,我的智商是 xxx。

女主人:我們能不能在他說話的時候,從他後面塞一張軟盤進去?

心理醫生:不,你不能,它不是那樣工作的。



心理醫生也沒招,無奈之下,女主人只能一個電話打到機器人公司投訴。

接電話的是一個機器人客服,用着客氣且呆板的語氣進行溝通:

你好,歡迎致電機器人大師公司,請問有什麼需要幫助嗎?



女主人被機器人搞怕了,要求轉接人工服務。

稍等片刻,一個名叫凱倫的人類客服經理接了電話。

女主人大倒苦水:

我買的人形機器人 NEO 有毛病。

當我第一次見到 NEO 時,它表現得非常好,樂於助人且很有禮貌,總是搶着做家裏的各種事情。

但在過去的幾個月裏,它完全換了副面孔。

它變得粗魯、懶惰,簡直成了一個讓人頭疼的傢伙。我沒想到機器人還能變成這個德性。

我能不能把它給退了,或者換一個新的?我現在真不知道該怎麼對付他。



但是,人類客服拒絕了這一請求:

這種情況還是頭一回聽說,因為簽訂了情感綁定合同,因此不能像退普通家電那樣退貨。



更搞笑的是,就在女主人吐槽 NEO 的各種離譜行為時,這個機器人四仰八叉地躺在牀上睡得正香,還打起了呼嚕。

被拒絕請求的女主人坐在沙發上無助地抓耳撓腮,睡醒的 NEO 走過來,問:

Baby, 今天中午吃什麼?



不得不說,Abel Art 的腦洞太大了,製作的這 3 個視頻簡直就是科幻恐怖片。

這也讓我們聯想到一個段子:

我們希望機器人可以洗衣、做飯、刷碗,完成繁瑣費時的工作,人類省出時間寫詩、畫畫,享受生活。

可現實是,機器人都去寫詩、畫畫了,徒留人類幹着粗活累活。

去年,AI 教父 Hinton 在接受《麻省理工科技評論》採訪時,就警告世人:你以為拔電源就好了?恐怕那時你根本做不到。

他還拿電影《2001 太空漫遊》裏面的人工智能 HAL 舉例。

《2001 太空漫遊》

在電影中,一艘名為「發現一號」的太空船被委派到木星調查訊號的終點。

太空船上,除了飛行員大衛・鮑曼和弗朗西斯・普爾之外,還有三名冬眠的科學家和一台十分先進、掌控整個飛船的超智慧電腦 HAL 9000。

超智慧電腦 HAL 9000

誰也沒想到,這次遠航逐漸演變成一場可怕的旅行。

HAL 發現大衛與普爾打算將他的主機關閉。對於 HAL 來說,關閉它的主機就代表着會殺死它,所以 HAL 決定先發制人。

它殺害了三位冬眠中的科學家,並製造假故障讓普爾去太空船外修理,然後用太空艙撞斷了普爾的氧氣管,導致普爾缺氧而死。

超智慧電腦 HAL 9000

這類電影不勝枚舉。

《終結者》中,世界被機器人控制,它們試圖完全佔有世界並消滅人類;

《終結者》

《普羅米修斯》和《異形:契約》 中,人類創造了仿生人,而這些仿生人則背叛了人類,創造了致命的異形;

《普羅米修斯》和《異形:契約》

《智能叛變》(機械公敵)中,智能機器人作為人類夥伴逐漸深入人類生活的各個領域,但隨着機器人運算能力的提高,它們開始獨立思考並曲解了安全法則,最後與人類發生衝突……

《智能叛變》

希望未來,電影中的一幕幕不會成為現實。

