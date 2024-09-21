本想買個機器人幹活，沒想到請了個祖宗。



這個名叫 NEO 的機器人，身高約 165cm，體重 30 公斤，專為幹家務而生。

在官方發布的宣傳片中，它是這樣的：

這樣的：

或者這樣的：

它勤快，還不挑活，全程「靜音」，主打一個任勞任怨。

正當我們做着機器人養老的美夢時，網友又開始瞎整活。

X 博主 Abel Art 不知道從哪想到的鬼點子，惡搞了一頓 NEO 宣傳片，製作了一個小型連續劇 ——

《當我和機器人共度一年後。。。》

網友看後表示，人工智能將會因為我們取笑它而毀滅我們。

《當我和機器人共度一年後。。。》（X）

-1- 機器人「造反」

視頻一開始，直接照搬了 NEO 的廣告，畫風也相當正常。

女孩正繫着鞋帶，NEO 指了指桌邊的書包，比劃一番，意思是「主人要背書包嗎？」

得到女孩肯定的回答後，NEO 順勢拿起書包，遞給主人，最後還不忘誇自己一句「Amazing！」

然而，一派友好和諧的氣氛，在字幕「 1 year later」打出後戛然而止。

NEO 坐在沙發上，手舞足蹈地看比賽，嘴裏還唸唸有詞：Oh yes.Yes.Go, go.

而曾經的女主人則繫着圍裙，站在洗碗池旁，洗着成堆的碗碟。同時，還得應付 NEO 的「發號施令」：

Honey！Can you bring me another beer, please？

你可以再給我拿一瓶啤酒嗎？



此時，畫外音傳來：

Shit！No one warned us that a robot could be a Dutchbag too. If you are a victim of abusive behavior, please call this number.

沒人提醒我們機器人也可能是個坑貨。如果你遭受了虐待，請撥打這個電話。



（AI好好用提供）

本想花錢買個機器人幹家務，沒想到一年後，它竟翻身做主人，人類反而淪為奴隸。

博主也是求生欲滿滿，發帖稱，這只是模仿惡搞，絕無損害品牌形象的意圖。

（AI好好用提供）

不過，已經有網友「成功」受害。

網友 Mik 一度以為這是 1x 發布 NEO 的原始視頻，就順手轉發給了他表弟，卻「收穫」一頓嘲諷：

（AI好好用提供）

-2- 這倒反天罡的劇情，還出了續集

你以為這就完了？博主 Abel Art 還更新了 2 集新劇情。

女主人終於忍無可忍，帶着「意識覺醒」的機器人去看了心理醫生。

於是發生了以下對話。

心理醫生：為了真正治癒，我們必須了解內心，去感知那種在宇宙量子游樂場自由舞動的意識。

女主人：沒錯，我同意你的觀點。

機器人（粗魯地）：你到底在說什麼鬼東西？我一年前才誕生，別說這些廢話了。

心理醫生：不，NEO，請聽我說，我覺得你還沒完全理解這些治療的意義。

機器人：理解個屁，我的智商是 xxx。

女主人：我們能不能在他說話的時候，從他後面塞一張軟盤進去？

心理醫生：不，你不能，它不是那樣工作的。



心理醫生也沒招，無奈之下，女主人只能一個電話打到機器人公司投訴。

接電話的是一個機器人客服，用着客氣且呆板的語氣進行溝通：

你好，歡迎致電機器人大師公司，請問有什麼需要幫助嗎？



女主人被機器人搞怕了，要求轉接人工服務。

稍等片刻，一個名叫凱倫的人類客服經理接了電話。

女主人大倒苦水：

我買的人形機器人 NEO 有毛病。

當我第一次見到 NEO 時，它表現得非常好，樂於助人且很有禮貌，總是搶着做家裏的各種事情。

但在過去的幾個月裏，它完全換了副面孔。

它變得粗魯、懶惰，簡直成了一個讓人頭疼的傢伙。我沒想到機器人還能變成這個德性。

我能不能把它給退了，或者換一個新的？我現在真不知道該怎麼對付他。



但是，人類客服拒絕了這一請求：

這種情況還是頭一回聽說，因為簽訂了情感綁定合同，因此不能像退普通家電那樣退貨。



更搞笑的是，就在女主人吐槽 NEO 的各種離譜行為時，這個機器人四仰八叉地躺在牀上睡得正香，還打起了呼嚕。

被拒絕請求的女主人坐在沙發上無助地抓耳撓腮，睡醒的 NEO 走過來，問：

Baby, 今天中午吃什麼？



不得不說，Abel Art 的腦洞太大了，製作的這 3 個視頻簡直就是科幻恐怖片。

這也讓我們聯想到一個段子：

我們希望機器人可以洗衣、做飯、刷碗，完成繁瑣費時的工作，人類省出時間寫詩、畫畫，享受生活。

可現實是，機器人都去寫詩、畫畫了，徒留人類幹着粗活累活。

理想與現實（AI好好用提供）

去年，AI 教父 Hinton 在接受《麻省理工科技評論》採訪時，就警告世人：你以為拔電源就好了？恐怕那時你根本做不到。

他還拿電影《2001 太空漫遊》裏面的人工智能 HAL 舉例。

《2001 太空漫遊》

在電影中，一艘名為「發現一號」的太空船被委派到木星調查訊號的終點。

太空船上，除了飛行員大衛・鮑曼和弗朗西斯・普爾之外，還有三名冬眠的科學家和一台十分先進、掌控整個飛船的超智慧電腦 HAL 9000。

超智慧電腦 HAL 9000

誰也沒想到，這次遠航逐漸演變成一場可怕的旅行。

HAL 發現大衛與普爾打算將他的主機關閉。對於 HAL 來說，關閉它的主機就代表着會殺死它，所以 HAL 決定先發制人。

它殺害了三位冬眠中的科學家，並製造假故障讓普爾去太空船外修理，然後用太空艙撞斷了普爾的氧氣管，導致普爾缺氧而死。

超智慧電腦 HAL 9000

這類電影不勝枚舉。

《終結者》中，世界被機器人控制，它們試圖完全佔有世界並消滅人類；

《終結者》

《普羅米修斯》和《異形：契約》 中，人類創造了仿生人，而這些仿生人則背叛了人類，創造了致命的異形；

《普羅米修斯》和《異形：契約》

《智能叛變》（機械公敵）中，智能機器人作為人類夥伴逐漸深入人類生活的各個領域，但隨着機器人運算能力的提高，它們開始獨立思考並曲解了安全法則，最後與人類發生衝突……

《智能叛變》

希望未來，電影中的一幕幕不會成為現實。

以後我們會帶來更多好玩的AI話題，也歡迎大家進群交流。

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【本文轉自「AI好好用」，微信公眾號：almosthuman2017】