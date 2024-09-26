iOS 18.1開發者預覽版 拍攝按鈕一鍵自拍 1功能可恢復預設佈局
撰文：中關村在線
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蘋果公司於近日發布了其最新操作系統版本iOS 18.1的開發者預覽版Beta 5更新。本次更新的主要變化是，蘋果在其控制中心中加入了「還原」功能。這一新功能使得用戶可以輕鬆地將自定義佈局的控制中心恢復為蘋果的默認佈局。
另外，在此次更新中，蘋果還為iPhone 16系列的攝像頭增加了「自拍」選項。用戶現在可以通過調整攝像頭上的按鍵來使用「前置自拍」，而無需再通過屏幕進行選擇操作。
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值得一提的是，上周發布的iOS 18.1開發者預覽版Beta 4中，蘋果已經為一些老款機型開放了「通話錄音和轉寫」功能。這些功能可以實現對電話通話內容的記錄，並將其轉換成文字形式並存儲在備忘錄中。同時，蘋果還會向通話中的每個人發送聲音訊息以通知他們正在被錄音。
除此之外，本次iOS 18.1開發者預覽版還修復了許多已知問題，並增強了系統的穩定性。蘋果表示，他們將繼續改進和完善iOS 18系列的操作系統版本，在未來的開發中將為用戶提供更好的使用體驗。
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