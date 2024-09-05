IG災情再現　典藏功能出現被凍結　3簡單步驟保存你的珍貴回憶

Meta近期宣布將取消非官方AR濾鏡，而這次IG又有新災情，傳出不少網友的限時動態典藏功能被凍結，3步驟教你快速保存所有珍貴回憶！



Meta前陣子才剛宣布將取消非官方AR濾鏡，IG這次又傳出使用者愛用的「限時動態典藏」出現被凍結問題。

許多人常常使用IG的限時動態記錄生活，24小時一過就會消失主頁面上，不過限時動態並非完全消失，而是會在「典藏」功能中被保存起來，用戶可以到典藏頁面回顧過往回憶。

不過近期傳出不少災情，一些網友反應，IG無預警凍結年份較久的限時動態典藏，例如2022年以前的限時動態出現黑畫面，顯示因技術問題無法復原的文字內容，或是原本動態的影片變成靜態圖片，放有GIF貼圖、音樂的影片也都變黑、無法觀看。

目前尚不確定Meta是否計劃將所有帳戶的舊限時動態典藏全面凍結，想要把珍貴回憶保存，以下3步驟備份方法，教你如何下載所有限時動態。

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Step 1：從設定找出帳號管理中心，點選「下載資訊」

首先，先到IG「設定和動態」頁面，在搜尋欄搜尋「下載」，點選「下載資訊」，就會出現帳號管理中心，點選「你的資訊與權限」中的「下載資訊」。

Step 2：選取想要備份的帳號，確認部分資訊備份

進入「下載或移轉資訊」頁面，點選想要備份的IG帳號，下一步可以選擇「所有可用資訊」，下載包括IG留言、直播、訊息等所有帳號內容；若僅要下載限時動態，可以點選「部分資訊」中的「內容」，就能下載到自己的手機裝置。

Step 3：下載到手機裝置，挑選想要的日期、畫質

下載的內容可以儲存在手機或轉移其他目的地，還能自行選取想要的日期範圍、通知媒介、格式、畫質，就能建立檔案，開始備份。

不過需要注意的是，檔案下載後僅會保留4天，必須把握時間內下載，否則需要再重新備份。

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