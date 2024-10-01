直屏打遊戲才爽？曲屏易誤觸？盤點3款曲面旗艦級手機：全新體驗

事到如今，很多用戶還是抱有「曲屏容易誤觸。直屏打遊戲才爽」的固有觀念，早期產品確實是這樣，但如今發展出來的四等深微曲屏可以說是兼顧了直、曲的優點，相當值得體驗。



今天筆者就來給各位推薦三款這種形態的出色機型。

vivo Y300 Pro、小米 Civi 4 Pro、榮耀 Magic6 Pro三款曲屏手機：

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1. vivo Y300 Pro

首先給各位推薦一款剛剛發布的新機vivo Y300 Pro，它採用了一塊高素質全等深四曲護眼屏，四周的超窄邊框、屏幕邊角曲度幾乎保持一致，帶來旗艦級別的沉浸觀感。這塊屏幕分辨率為2392×1080，支持120Hz屏幕刷新率、10.7億色彩顯示和100% DCI-P3廣色域，以及至高5000nit峰值亮度，明亮的日間環境下也能帶來清晰的顯示效果。

vivo Y300 Pro（中關村在線提供）

vivo Y300 Pro這塊屏幕還通過了專業護眼認證，支持硬件級低藍光+3840Hz防頻閃護眼技術，降低暗光環境下對視網膜的傷害。vivo還專門為不同光敏感人群定製了AI個性化護眼功能，提供更智能的顯示效果。

vivo Y300 Pro（中關村在線提供）

這款vivo Y300 Pro還是一台「續航滅霸」，內置了一顆6500mAh藍海電池，經歷五小時的重度續航測試後還能剩餘七成電量，電量很給力。充電方面則是同價位少有的80W長壽快充，不僅速度快，內置的自研智慧充電引擎還能根據用戶的充電習慣以及電池温度智能識別充電場景，智能管理夜晚充電時間長、高温充電過熱等場景，降低損耗，延長電池壽命。

2. 小米 Civi 4 Pro

作為一款主打體驗的手機，小米Civi 4 Pro的顏值非常高，全等深微曲屏OLED屏採用C8材質，調光方面採用類DC+2160Hz PWM調光組合的方式，120Hz高刷但不支持LTPO，配合輕薄化的機身設計，整體握持體驗相當舒適。

小米 Civi4 Pro（中關村在線提供）

核心配置上，小米 Civi 4 Pro搭載驍龍8s Gen3晶片，後置5000萬像素主攝、5000萬像素長焦人像鏡頭、1200萬像素超廣角鏡頭的三攝組合，日常拍照無壓力；為了追求輕薄，該機4700mAh電池+67W快充的組合，實測30分鐘可以充至76%。

3. 榮耀 Magic6 Pro

最後給各位買手機喜歡一步到位的朋友推薦一款旗艦手機——榮耀Magic6 Pro，高素質屏幕與機身後蓋的曲線設計結合在一起，可以提供出眾的握持手感。

榮耀 Magic6 Pro（中關村在線提供）

榮耀Magic6 Pro在影像方面獲得重磅升級：全新單反級鷹眼相機系統。其後置影像模組分別由超動態鷹眼主攝+1.8億像素潛望式長焦+超廣角鏡頭組成，主攝在拍攝時擁有超高的動態範圍，從而適應不同亮度與對比度條件下的拍攝，同時賦予榮耀Magic6 Pro強大的全鏈路HDR內容創作能力。

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