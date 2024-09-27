Huawei摺疊手機未夠吸引？傳Samsung正研發卷軸屏　無摺痕新體驗

近年來，手機市場的競爭愈發激烈，各大廠商紛紛推出創新產品，試圖在市場中佔據一席之地。自華為全球首發三摺疊屏手機以來，科技圈掀起了一股摺疊屏熱潮，三摺疊手機成為了年度最耀眼的科技創新之一。



在華為三折屏的強勁風頭下，就連備受關注的iPhone 16系列也略顯黯淡。而小米也不甘示弱，其三摺疊手機專利的曝光進一步加劇了這一領域的競爭，摺疊屏的未來似乎正邁入一個全新的時代。

Huawei Mate XT是首款3摺疊屏手機（huawei）

就在各大廠商摩拳擦掌準備進軍摺疊屏市場時，三星決定以「卷軸屏」應戰，力圖在這一細分市場中嶄露頭角。據悉，三星計劃於2025年推出首款卷軸屏手機，其屏幕在完全展開時可達12.4英寸，遠超目前三折屏手機的尺寸。這一巨屏設計無疑將為用戶帶來更廣闊的視野和更震撼的視覺體驗。

不僅如此，三星還計劃在這款手機中引入屏下攝像頭技術，徹底消除屏幕挖孔，實現真正的全面屏設計。這一舉措將使用戶在使用手機時不再受到屏幕挖孔的干擾，享受更加純粹的視覺盛宴。

早前網上流傳的Samsung新設計

事實上，三星研發卷軸屏並非一時之舉。早在2020年，三星就已經提交了相關專利。根據當時的專利文件顯示，三星的卷軸屏設計包含了兩個齒輪及一個齒輪導軌，通過這套系統，手機屏幕可以像卷軸一樣自由滑入或滑出，改變屏幕的表面積，從手機大小擴展到小型平板電腦大小，為用戶提供了更大的屏幕空間和更優質的使用體驗。

此外，三星在卷軸屏的外殼頂部和底部還設計了一種類似鏈式的連接系統，並使用了柔性金屬箔材料進行保護，以防灰塵和污垢進入屏幕內部，進一步提升了手機的耐用性和使用壽命。

相比於現有的摺疊屏手機，三星卷軸屏的一大優勢在於「無摺痕」的設計。眾所周知，摺疊屏手機在頻繁摺疊使用後，往往會出現肉眼可見的摺痕，影響觀感和觸感。而卷軸屏由於沒有硬性摺疊，可以保持屏幕的平整度，帶來更好的視覺和觸摸體驗。同時，卷軸屏手機的機身縫隙更少，理論上能夠更好地防塵防水，提高手機的安全性和耐用性。

可以說，三星的卷軸屏不僅解決了現有摺疊屏的一些痛點，更是對未來屏幕技術的一次大膽嘗試。在這個科技飛速發展的時代，摺疊屏與卷軸屏的對決將成為未來幾年手機行業的最大看點。華為、小米和三星作為這一領域的領軍者，將繼續為我們帶來更多充滿想象力的創新產品。

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