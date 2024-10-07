Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé登陸香港｜Benz 全新的 Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé 現已在香港接受預訂。這款運動型雙門房跑車融合了頂尖的動力性能、豪華質感與卓越的操控特性，勢必成為不少車迷新寵兒。



強勁動力配置 性能旗艦再現

全新 Mercedes-AMGCLE 53 4MATIC+ Coupé 搭載了3.0升直列六缸引擎，配備雙渦輪增壓器和額外的電動壓縮器，最大馬力高達449ps，最大扭力更可達560Nm。此外，它還集成了第二代啟動發電機，能夠在短時間內提供額外23ps的馬力和205Nm的扭力，進一步強化了這款車型的動力表現。與之搭配的是AMG SPEEDSHIFT MCT九前速波箱和全可變AMG Performance 4MATIC+四輪驅動系統，使操控反應更加敏捷靈活。

Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé已經登陸香港showroom

在性能方面，CLE 53 4MATIC+ Coupé 0-100km/h加速可在4.2秒內完成，極速更可達到250km/h。無論是暢快的高速行駛還是激烈的賽道體驗，這款車型都能充分滿足車迷們對動力的極致追求。

非常iconic的流線型尾翼加尾燈

突出跑車特質 設計與配置兼備

外觀方面，CLE 53 4MATIC+ Coupé秉持了Mercedes-AMG家族的典型設計語言，前臉採用了熟悉的AMG特色格柵，並配備了獨特的19吋AMG十輻式合金輪圈。車身線條流暢動感，尾部更添有兩條醒目的尾飾管，彰顯出強烈的運動風格。

19吋AMG十輻式合金輪圈

進入車艙，前排的重視駕駛體驗的設計更為吸引。座椅採用了真皮包裹，搭配紅色或白色對比縫線，既擁有良好的支撐性，又富有跑車的氛圍。AMG徽章點綴在前頭枕上，更突出了這款車型的性能血統。此外，車廂還配備了碳纖維飾件、紅色安全帶等跑車元素，為駕駛者營造了一個極具運動感的座艙。

Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé車身細節

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標準配置方面，CLE 53 4MATIC+ Coupé同樣亮點十足。它搭載了AMG RIDE CONTROL自適應懸掛系統、360度泊車攝像頭、nappa真皮AMG多功能方向盤等，為駕乘者帶來更舒適、便利的用車體驗。同時，它還配備了AMG Real Performance Sound系統和全景式電動天窗，進一步增添了駕馭樂趣。

馬力非常強勁

售價方面，全新 Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé的起售價為港幣$1,150,000起，無疑是豪華運動型雙門房跑車市場的又一明星車型。