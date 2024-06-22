Subaru Solterra新車試駕｜好玩過bZ4X！直減34萬值唔值得入手？

Subaru Solterra新車試駕｜Subaru旗下首款純電動SUV Solterra終於在香港亮相，這款與Toyota bZ4X基於相同平台打造的電動車，在外觀設計上與其姊妹車型有著高達九成的相似度。不過，仔細端詳這輛Solterra，就會發現它在許多細節之處都有著獨特之處。就讓記者帶大家深入了解一下這款來自Subaru的嶄新電動SUV，看看它有什麼與眾不同的特點。



Subaru Solterra 共享平台 卻各有千秋

Subaru Solterra與Toyota bZ4X共享e-SGP電動車專屬底盤，可以說是Subaru與Toyota聯手打造的首款電動車。在外觀設計上，Solterra車頭採用與bZ4X相似的錘子型設計語言，兩側配備大塊防刮板，彰顯其越野車的氣質。不過細看之下，發現Solterra的頭燈改為獨特的C字形LED大燈，與車尾同樣為C字形的尾燈相呼應，再加上流暢動感的車身線條和尾翼造型，讓Solterra看上去更加充滿動感。

Subaru Solterra身為Toyota bZ4X的姊妹車，外型極似。

值得一提的是，Solterra的電池系統也與bZ4X一樣，由Panasonic提供支援，整車的生產製造全部在日本完成。可以說，Solterra在品質上有著相當的保證。

動力輸出更勝一籌

雖然Solterra的外觀酷似bZ4X，但在香港上市的版本卻有著顯著的區別。Solterra搭載前後雙摩打的四驅系統，無論是馬力還是扭力，都大大超越了bZ4X的前驅版本。Solterra的綜合最大馬力達到217ps，峰值扭力更是高達336Nm，0-100km/h加速僅需6.9秒。雖然從數字上看，它比bZ4X似乎只強上一線，但實際駕駛時，就會發現兩車的駕馭感受有著巨大的差異。

倒C型的車尾燈相當型格

Solterra配備了獨有的SAWD左右平衡式全時四輪驅動系統，在彎道、坡道等複雜路況下，都能夠提供更加細膩平順的動力輸出和操控表現。同時，Solterra還專門加入了X-MODE越野模式，通過五段抓地力控制系統，讓車輛在泥濘、崎嶇的路面上也能保持穩定，大大提升了越野通過性，非常適合熱衷於Off-road駕駛的車主。

專為電動車打造的懸掛系統

除了強勁的動力性能之外，Solterra在底盤調校方面也下足了功夫。得益於e-SGP平台的低重心設計，以及車身剛性的提升，再搭配麥佛遜前懸架和多連桿式後懸架，Solterra的過彎穩定性十分出色。同時，Solterra擁有210mm的離地間隙，加上近4.7米的車身長度、1.86米的車寬，以及長達2.85米的軸距，在同級電動SUV中可以說是體型最為碩大。寬敞的車內空間和紮實的底盤表現，給駕駛者十足的信心。

+ 5

相比bZ4X，Solterra在駕駛模式的選擇上也更加豐富有趣。除了標準的Normal模式之外，還提供了Power和Eco兩種模式可選。雖然Power模式下，電門反應略有提升，但表現並不算太明顯。反倒是Eco模式在節能的同時，依舊能夠提供不俗的加速表現，在日常駕駛中更顯實用。

此外，Solterra還配備了動能回收控制撥片，駕駛者可以根據需求，隨時調整能量回收的力度。與Tesla車型相比，Solterra的動能回收更顯線性和柔順，不會給人突兀或者生硬的感受。值得一提的是，當將動能回收力度調至最大時，還會自動啟用One Pedal模式，充分利用滑行時的動能回收，進一步提升能源利用效率。

車廂內特大中控屏幕

Solterra搭載了容量高達71.4kWh的Panasonic電池組，按照WLTP標準，綜合工況下的最大續航里程可達465公里，基本能夠滿足日常通勤和周末出遊的需求。值得一提的是，Solterra支持最高150kW的直流快充，在快充樁上充電30分鐘，即可將電量從0充至80%，可以說是相當便捷。

質感雖略遜一籌但配置依舊豐富

回到車艙內，Solterra的整體佈局與bZ4X如出一轍，中控台配備了一塊12.3英寸的觸控大屏，並標配7英吸數字儀錶盤，以及無線Apple Carplay等智能互聯功能。不過，相比bZ4X採用人造皮革包覆的座椅，Solterra全車的座椅均為布藝材質，在質感上略顯遜色。好在無論前排還是後排，都提供了座椅加熱功能，在寒冷的冬日裡也能享受溫暖和舒適。可惜的是，Solterra並未配備越來越多車型標配的通風座椅，在酷暑難耐時，恐怕會稍感不足。

方型軚盤相當特別，兼有實際用途。

在安全配置方面，Solterra可謂是相當全面。它搭載了豐富的主動安全系統，包括預碰撞警示、車道偏離警示、盲點偵測等等，全方位保障行車安全。同時，Solterra還配備了360度全景影像系統和電子後視鏡，泊車和倒車時更加得心應手。

坐進Solterra的後排，驚訝於它超長軸距帶來的寬敞腿部空間。即便是身高接近1.8m的乘客，也能夠獲得充裕的伸展空間。不過遺憾的是，與bZ4X一樣，Solterra的後排座椅角度偏低，乘坐時給人一種架腳的感覺，舒適度有待改善。好在後排配備齊全，除了常見的中央扶手、USB充電接口和出風口之外，後排座椅同樣提供加熱功能，對後排乘客可謂是相當體貼。

值得一提的是，Solterra的行李廂容積高達452升，足以滿足一家人出行的裝載需求。雖然沒有配備感應式電動尾門，但保留了普通的電動開啟功能，在實用性上也不遑多讓。

+ 1

試駕總結

記者在試駕時，發現新車馬力輸出達到217ps，峰值扭力更是高達336Nm，再加上全時四驅系統的加持，Solterra無論是加速、過彎，還是爬坡，都展現出強勁有力的表現，駕馭樂趣十足。雖然懸架偏向硬朗，但搭配18英寸的輪圈，行路質感依舊出色，長途駕駛也不會感到疲勞。不過，Solterra的隔音效果一般，在高速行駛時，風噪還是略顯明顯。

此外，方向盤改為方形設計，避免了駕駛者為了看清儀表而刻意抬頭挺胸的問題。高清的電子後視鏡也給人耳目一新的感覺，無論是白天還是夜間使用，都能提供清晰的視野。

Solterra和bZ4X雖然同根同源，但卻擁有著截然不同的性格。如果說bZ4X是一部穩重務實的家用代步車，那麼Solterra就是一匹不羈奔放的野馬，更加適合追求駕馭樂趣和越野性能的車主。在售價方面，Solterra的一換一售價原本約為38萬港幣左右，但最近減價至34.3萬左右，更為抵玩。

https://youtu.be/-HM6O-VygAQ

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