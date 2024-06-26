DENZA D9純電豪華MPV右軚版正式抵港｜DENZA香港總代理富騰汽車終於在九龍灣開設首間DENZA旗艦店，佔地逾15,000平方呎的旗艦店，以現代簡約風格打造舒適購車環境。此外，備受矚目的純電動豪華7座MPV「DENZA D9」香港右軚版亦首度亮相。



DENZA九龍灣旗艦店鄰近大型商場MegaBox，交通便捷。佔地超過15,000平方呎，以白色為主調，配以啡色木紋元素，再透過鏡面天花及落地玻璃營造通透感。寬敞空間劃分為車輛展示區、V2L場景展示區、VIP貴賓室等，為車迷們打造最舒適的選購體驗。

DENZA D9豪華MPV電動車

DENZA D9性能出眾 科技配置一應俱全

現場展出的DENZA D9右軚版共有尊貴型前驅版及旗艦型四驅版兩種配置。這款車長逾5.2米，最大馬力達275kW（約369匹），0-100km/h加速僅需6.9秒，樹立同級MPV性能新標桿。103kWh容量的比亞迪刀片電池，令續航里程高達600公里，滿足商務接送、家庭出遊等車迷用車需求。

車內配置同樣十分奢華，旗艦型四驅版全車以NAPPA真皮包覆，中排座椅更具10段式按摩及6段式可調頭枕。智能多媒體系統搭配14組Dynaudio音響，營造頂級聽覺饗宴。此外，一系列智慧駕駛輔助科技，進一步保障行車安全與舒適。值得一提的是，DENZA將為D9提供電池終身保用。

除了備受期待的DENZA D9，四座創領版D9及最新豪華房跑車DENZA Z9 GT亦驚喜現身。現場更特設展區，回顧仁孚集團70載發展歷程及DENZA品牌里程碑。為完善DENZA香港銷售網絡，富騰汽車早前委任和諧騰勢銷售服務為授權分銷商。未來，富騰汽車還將於荃灣設立售後服務中心，並在灣仔合和中心開設第二間旗艦店。官方更指出DENZA D9預售半年已收獲逾600張訂單，有望第四季起交車。意向售價為：$668,350起（尊貴型）、$753,350起（四驅旗艦型）。