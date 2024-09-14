Polestar 4右軚抵港｜超大空間0-100 3.8s！北歐純電SUV嶄新體驗

Polestar 4右軚抵港｜Polestar一向以設計與性能的完美融合而聞名，時隔多年後再次推出全新的 Polestar 4，這款集 SUV 寬敞舒適與跑車優雅線條於一身的純電 Coupe，正式登陸香港市場。



Polestar Precept 的設計理念完美實踐

Polestar 4 繼承了 Polestar Precept 概念車的關鍵設計元素。最矚目的莫過於後窗的取消設計，讓車頂橫樑得以移至更後位置，令車廂格局更加開闊，後座乘客也能享有前所未有的頭部空間。同時，車頂後方的高清廣角鏡頭配合內置螢幕的後視鏡，更提供更廣闊的視野。

此外，低風阻流線型車頭設計配合分離式 Polestar 標誌頭燈組，展現出全新的家族式設計語彙，既保持簡潔優雅的外觀，又能提升空氣動力學效率。可以說，Polestar 4 完美實踐了 Polestar Precept 的設計理念。

Polestar 4右軚版本正式抵港

全新純電SUV底盤 引領操控新標準

Polestar 4 採用吉利集團開發的 SEA 架構，擁有2999mm 超長軸距和2139mm 寬敞車身，為純電SUV定下全新尺碼標準。這不僅令後座空間更為寬敞，更可搭配可調式電動傾斜座椅和超大全景天窗，為後排乘客帶來極致的乘坐享受。

2999mm 超長軸距，車廂內籠超大

在性能方面，Polestar 4 也交出了亮眼成績單。雙摩打版本0-100km/h 加速僅需3.8秒，最大馬力更達544匹，足以媲美不少跑車。加上Polestar 一貫的敏捷轉向和直接操控感，Polestar 4 必定會為駕駛者帶來難忘的駕馭樂趣。

科技領先 安全至上

Polestar 4 搭載了 Android Automotive OS 系統，緊密整合 Google 服務，為用戶帶來流暢的互聯體驗。此外，車款還支援 OTA 軟體更新，能隨時為用戶帶來最新功能。

15.4吋特大系統屏幕

在安全性方面， Polestar 4 繼承了 Volvo的安全基因，除了標準的7個安全氣囊外，更採用Mobileye和SuperVision的先進駕駛輔助系統，配備12個鏡頭、1個雷達和12個超聲波感應器，時刻提供智能安全保障。

無車尾玻璃設計，令後座的頭部空間更寬闊。

此外，Polestar 4 還支援高達200kW的DC快充和22kW的AC充電，並具有雙向充電功能，未來更將提供V2L外部供電功能，在出行與生活各方面都帶來極大便利。

多元化選擇 滿足個性化需求

Polestar 4 提供單摩打及雙摩打兩種版本可選，配備長續航電池組，滿足不同用戶的需求。此外，Polestar還針對不同喜好，推出多種選配套件，包括升級音響系統、性能套件，以及動物友善的Nappa皮革內飾等，幫助買家打造出專屬於自己的Polestar 4。

兩個版本的Polestar 4

Polestar 4 香港版本意向價（一換一）

Polestar 4 Long Range Single Motor: HK$514,900 起

Polestar 4 Long Range Dual Motor: HK$599,900 起