Smart #3 新車試駕｜Smart去年推出#1 電動車後大受歡迎，非常多車迷們於4月1日前爭相出車，曝光率不比Tesla低得多。而今年主打便是這台SUV Coupe車型的 #3 電動房跑，車內更有不少AMG味道的內飾，跑味十足！



流線動感 時尚前衛

smart #3是品牌首款SUV Coupe車型，外觀承襲了smart最新的"感性靈銳"設計語言，卻擁有截然不同的動感氣質。整體造型更加流暢有力，融合了Coupe的優雅線條和SUV的剛勁氣息。

Smart #3 一改cutie外型，甚有跑味。

車頭部分與smart #1有幾分神似，但一眼望去，斜背的C柱、源自Benz的LED尾燈和尾翼設計，無不彰顯著smart #3前衛時尚的風範。這種流線型的外觀不僅賞心悅目，更大幅降低了風阻係數，直接提升續航里程。

設計團隊從自然界汲取靈感，為smart #3注入了鯊魚般銳利的車鼻、飛鳥般優雅的車頂線條，以及獵豹肩線般充滿力量的腰線設計。這些獨特細節與車身主線條巧妙融合，共同勾勒出smart #3攝人心魄的視覺衝擊力。

Smart #3

Smart #3 尾廂開門鍵隱藏在「a」之內

尾廂空間比想像中大

未來科技精緻奢華

跨進smart #3的車門，迎面撲來的便是一股未來科幻氣息。精緻的仿麖皮多功能方向盤、全高清數位儀表、大尺寸中控觸控螢幕.。值得一提的是，中控台上別出心裁的圓形出風口設計，不僅質感出眾，更令人聯想到Benz AMG車型的經典元素。此外，全景天窗採光極佳非常開揚，不過因為沒有天幕簾的關係，太陽長時間直曬內籠都非常熱。幸好廠方聽到車迷們的意見，將會返一些手動遮陽簾替代。

特大天幕設計，可惜沒有電簾。

前排座椅的設計同樣彰顯著smart #3的運動基因，跑車化的座椅輪廓、金屬鑲邊和BRABUS專屬標誌，一輛不折不扣的性能座駕。而令人驚喜的是，smart #3還罕見地加入了座椅通風功能，進一步提升乘坐舒適度。

smart #3對smart planet多媒體系統進行了全面升級，新增的獵豹角色呼應了車輛矯健靈敏的特質。透過這套充滿玩味的介面，車迷可盡情享受DIY車內氛圍燈、模擬引擎聲浪等有趣功能。

+ 3

速度激情 安全守護

smart #3搭載前後雙電機四驅系統，綜合最大馬力達到428匹，峰值扭矩更是高達543Nm。這樣的動力輸出足以媲美不少燃油性能車。得益於更低的風阻設計，smart #3從靜止加速至時速100公里僅需3.7秒，較smart #1快了0.2秒。

而415公里的WLTP續航里程、22kW交流快充等實用配置，也讓smart #3成為更理想的長途出行夥伴。配合BRABUS的高性能調校，無論是直線加速還是過彎表現，smart #3都能帶來令人非常感刺激的駕駛樂趣。尤其是Launch Control彈射起步模式，在等紅綠燈時啟動，那種瞬間爆發的推背感簡直令人上癮。

+ 3

當然，安全始終是smart最為重視的話題。為此，smart #3配備了不少頂級主動安全系統，包括AEB自動緊急煞車、LKA車道保持、 BSD盲區監測等多項實用功能。而74%高強度鋼材打造的高剛性車身，再加上7個安全氣囊的全方位守護，也讓smart #3在EURO NCAP和GREEN NCAP測試中均獲得五星評級。雖然主動安全系統略顯敏感，但對於注重行車安全的車迷而言，這樣安全性是不可或缺的。

香港引進的smart #3暫時只有頂配BRABUS版可選，官方售價為36萬港元。相比先前的smart #1 BRABUS版，貴了約2萬元。儘管目前僅提供單色車漆，未有two tone color選擇有點可惜，或許未來產品線的不斷完善，定會有更多個性化選擇。