日產Nissan Serena e-POWER 2024登場｜更豪華MPV七人車新體驗

日產Nissan全新Serena e-POWER於香港正式亮相，延續Serena多年來深受香港家庭歡迎的優良傳統，為車迷們帶來革命性的電氣化MPV體驗。新車搭載日產最新的e-POWER電動科技，結合升級動力、舒適車廂、靈活7+1座椅佈局及先進駕駛輔助，勢必成為新一代家庭出行首選。



享受電動化快感 免卻充電煩惱

Serena e-POWER配備最新一代e-POWER系統，採用1.4L汽油引擎為電池充電，驅動120kW高功率電摩打，輸出高達163匹馬力和315Nm扭力，媲美傳統3.0L汽油引擎，帶來瞬間電力加速快感。汽油引擎僅充當發電機角色，電摩打全時驅動車輪，讓車迷們不再需要擔心續航里程和充電問題。

日產Nissan Serena e-POWER

得益於先進車內的降噪技術，如路況聲控啟停引擎、隔音玻璃、大量吸音物料等，全新Serena e-POWER營造出極致安靜舒適的車廂環境。獨特的e-Pedal Step模式更帶來接近純電車的單踏板控制體驗，長途駕駛更顯輕鬆自在。取消傳統排檔桿改用按鍵式換檔，亦為中控台釋放更多空間。

7+1座椅靈活布局

Serena e-POWER提供7+1座椅靈活編排，完美駕馭不同出行場景。獨特的多功能座椅可在第二排中間自由移動，在需要時容納8位乘客，或作為第二排中央扶手。透過前後滑動第二排座椅，可騰出更多空間照顧同乘家人，或方便進出第三排。7座布局下依然有充裕行李廂容積，5座模式更可容納單車等大型物件。後排座椅亦可完全放平作為休憩空間。

日產Nissan Serena e-POWER 可半掀後尾玻璃，方便擺放小型物件。

7+1 車廂設計，對不少家庭非常貼心。

Serena e-POWER更加入了不少智能配備，全面提升日常使用便利性，例如分體式尾門方便在狹窄空間取放行李；車門智能感應解鎖；Tictac Door輕觸式電動側門等，還有多達10個雜物盒、4張摺疊餐枱、3區恆溫空調等週到設計。

日產Nissan Serena e-POWER

新車更搭載新一代主動安全配備，包括:前／後防撞主動煞車、車道偏移輔助、360度環景泊車輔助連移動物探測警示、智能定速巡航等，大幅減輕駕駛疲勞，確保一家大小出行安全。

精心打造前衛外觀

Serena e-POWER以嶄新設計語言詮釋經典造型，線條流暢有型。車頭採用貫穿式LED燈組，配合大尺寸電鍍V-motion前格柵，散發前衛科技氛圍。12款車身顏色可選，其中4款為雙色塗裝，適合不同品味的家庭車主。

想近距離體驗新Serena e-POWER，可考於本週末（6月16-18日）蒞臨位於尖沙咀海港城海運大廈的日產e-POWER車展，除了全新Serena e-POWER，還有大熱的X-Trail及Note車系等您體驗。

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