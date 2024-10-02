iQOO 13規格透露　6100mAh超大電配120W閃充　直屏性能機10月推出

知名爆料人近日透露了iQOO 13的部分規格。據悉，iQOO 13將搭載一塊容量在6100mAh至6150mAh的大容量新硅電池，並支持最高達120W的雙芯閃充技術。此外，該機還將配備一塊2K分辨率的OLED屏幕，採用純直屏設計，同時擁有不錯的馬達和指紋識別體驗。



iQOO 13將在10月推出（微博）

在攝像頭方面，iQOO 13將後置三攝，其中兩顆鏡頭為5000萬像素的索尼IMX921（主攝）傳感器，另一顆則為三星JN1傳感器。

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值得注意的是，iQOO 12 Pro配備了6400萬像素的豪威OV64B長焦鏡頭，具備f/2.57光圈和等效70mm焦段，並支持三倍光學變焦功能。

據推測，在性能方面，iQOO 13可能會搭載高通驍龍8 Gen 4移動平台。至於價格方面，則有可能在4000元以下。預計這款機型將於Redmi K80 Pro、一加Ace 5 Pro等機型展開競爭。

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