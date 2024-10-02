iQOO 13規格透露 6100mAh超大電配120W閃充 直屏性能機10月推出
撰文：中關村在線
出版：更新：
知名爆料人近日透露了iQOO 13的部分規格。據悉，iQOO 13將搭載一塊容量在6100mAh至6150mAh的大容量新硅電池，並支持最高達120W的雙芯閃充技術。此外，該機還將配備一塊2K分辨率的OLED屏幕，採用純直屏設計，同時擁有不錯的馬達和指紋識別體驗。
在攝像頭方面，iQOO 13將後置三攝，其中兩顆鏡頭為5000萬像素的索尼IMX921（主攝）傳感器，另一顆則為三星JN1傳感器。
+2
值得注意的是，iQOO 12 Pro配備了6400萬像素的豪威OV64B長焦鏡頭，具備f/2.57光圈和等效70mm焦段，並支持三倍光學變焦功能。
據推測，在性能方面，iQOO 13可能會搭載高通驍龍8 Gen 4移動平台。至於價格方面，則有可能在4000元以下。預計這款機型將於Redmi K80 Pro、一加Ace 5 Pro等機型展開競爭。
延伸閱讀：vivo Y300 Pro旗艦級外觀配輕薄設計 還有6500mAh超強續航成亮點（點擊連結看全文）
+17
OPPO Find X8 Pro全球首款天璣9400雙潛望鏡手機 跑分達300萬iPhone 15 Pro Max引入80%充電限制真的有用嗎？外媒實測結果這樣小米15系列外觀曝光 90W快充最新處理器加持 10月揭開神秘面紗直屏打遊戲才爽？曲屏易誤觸？盤點3款曲面旗艦級手機：全新體驗OPPO Find X8消息曝光 黑邊變小攝像頭減少凸起 更配旗艦晶片Huawei摺疊手機未夠吸引？傳Samsung正研發卷軸屏 無摺痕新體驗Honor Magic 7系列預告曝光 會有100倍變焦功能？11月見真章
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】