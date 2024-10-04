iPhone 16充電接口冷知識　5個鮮為人知技巧　能為其他設備充電？

iPhone 16 全系配備 USB-C 接口，用戶可以連接各種外設配件。更重要的是，USB-C 讓用戶能夠使用與所有其他設備相同的線纜輕鬆連接顯示器、外部存儲、相機和充電等。



今天筆者就給大家盤點一下，用戶通過 iPhone 16 上的 USB-C 接口都能做哪些事情（建議收藏）。

（中關村在線提供）

本文是面向從舊款 iPhone 升級到 iPhone 16 的用戶。但如果你使用的是 iPhone 15 ，那麼以下所有內容也適用於該系列，因為它們也採用了 USB-C 接口。

iPhone充電接口的5個應用技巧

+ 1

1、通用 USB-C 充電

現在，你有了帶 USB-C 接口的 iPhone ，你可能幾乎可以使用同一條電纜為所有設備充電。例如所有新款 iPad 都配有 USB-C 接口，以及所有 Mac 都至少在五年內配備了 USB-C 接口。最新的 Mac 配備了 MagSafe 充電器，但也可以通過 USB-C 接口充電。此外，蘋果最新布的 AirPods 4 和 AirPods Max ，也都採用了 USB-C 接口。

Apple產品終於用上Type C。（apple）

在 iPhone 16 的包裝盒內，附贈一條質量不錯的編織 USB-C 線纜。如果你想要為 iPhone 全速充電，那麼你需要搭配 30瓦 的電源適配器。大約30分鐘內，即可將 iPhone 電量從0充至50%。當然，你也可以安全地使用更高瓦數的電源適配器，例如 MacBook 隨附的電源適配器（70瓦/96瓦）。

2、使用 iPhone 為其他設備充電

你還可以使用 iPhone 的內置電池為其他配件充電。通過 USB-C 接口，iPhone 16 可以輸出約 4.5 瓦的電力。你可以使用此功能為連接的配件充電。

可為周邊設備充電（中關村在線提供）

如果你的 AirPods 電量不足，可以使用USB-C線纜將iPhone與AirPods連接，這樣你的手機就變成一個便攜充電寶。同樣的方法，你甚至可以為別人的 iPhone 充電（雖然可能很少有人會這麼幹）。

3、輕鬆連接外部顯示器

使用 iPhone 16 上的 USB-C接口，你可以直接輸出到外部顯示器。使用 USB-C轉 HDMI 線纜，通過屏幕鏡像在 4K 電視或顯示器上顯示 iPhone 屏幕。

直接將iPhone畫面輸出

如果你想在外接顯示器上長時間玩遊戲，可能需要選擇蘋果的 USB-C 數字 AV 適配器。它可以讓你通過一個方便的適配器連接 HDMI、用於連續充電的電源輸出和直通 USB-C。

4、連接有線耳機

雖然很多人可能已經不經常使用有線耳機，但如果你在工作中有需要用到有線耳機，或者你是一位耳機發燒友，那麼現在有了與 Mac 相同接口的 iPhone，事情就變得簡單多了。

用轉接器可用回3.5mm耳機（中關村在線提供）

iPhone 15/16 可與任何 USB-C 耳機配合使用，包括蘋果的USB-C EarPods。如果你用的是3.5mm或4.4mm的有線耳機，可以使用USB-C接口的外置解碼/放大設備進行轉接，尤其是對於耳機發燒友來說會更實用。

5、使用移動硬盤或SD卡擴展本地存儲

連接移動硬盤或SD卡讀卡器，然後使用 iPhone 上的「文件」應用直接瀏覽文件。如果是外出度假並隨身攜帶相機，則可以將照片從 SD 卡直接導入 iPhone 照片應用，這真的非常方便和高效。

可直接連上硬碟（apple）

iPhone 16 Pro 相機應用可讓用戶以高達 120 FPS 的速度將 ProRes 4K 視頻直接錄製到 USB-3 存儲。ProRes 未經壓縮，輸出視頻文件巨大，每分鐘錄製消耗以 GB 為單位的數據。通過連接1TB SSD，用戶可以錄製一段時間，直到空間耗盡。這需要USB-3電纜（而不僅僅是充電電纜）才能充分利用 iPhone 16 Pro 內 A18 Pro 晶片上的 USB-C 控制器實現的最高 10Gbps 傳輸速度。

延伸閱讀：iPhone 16系列充電速度揭秘 網民：竟然快了！不過還是一樣的慢（點擊連結看全文）

+ 10

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】