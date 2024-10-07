iPhone 17將有震撼升級　除輕薄外還有120Hz高刷屏　不再擠牙膏？

在手機市場的激烈競爭中，蘋果的 iPhone 系列一直是備受關注的焦點。然而，近年來蘋果的產品升級策略被不少人詬病為「擠牙膏」式，而隨著 iPhone 16 的發布，這種質疑聲似乎愈發強烈。



與此同時，iPhone 17 的曝光訊息也逐漸浮出水面，引發了眾多果粉和科技愛好者的關注與討論。

iPhone 17將有震撼升級（x）

網傳iPhone 17將有什麼突破性改動？

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從屏幕方面來看，這或許是 iPhone 17 最值得期待的升級點之一。根據曝光訊息，iPhone 17 標準版和超薄機型 iPhone 17 Air 都將升級為 120Hz 高刷屏。當前的 iPhone 16 系列標準版和 Plus 版仍然是 60Hz 的標準刷新率，只有 Pro 系列才支持 120Hz Promotion 高刷，這種屏幕配置的差異化一直被消費者所詬病。

而 iPhone 17 全系邁入高刷新率時代，將為用戶帶來更為流暢的視覺體驗，無論是日常使用中的頁面滑動、視頻播放，還是遊戲場景下的操作響應，都將得到顯著提升。這一升級不僅能夠滿足消費者對高刷新率的需求，也有助於蘋果在屏幕顯示方面重新樹立優勢，追趕安卓陣營中早已普及的高刷屏幕技術。

在性能方面，iPhone 17 預計會搭載全新一代的 A 系列處理器。蘋果每年在處理器性能上的升級一直是其優勢所在，新一代處理器將帶來更強勁的運算能力和更低的功耗，使手機在處理多任務、運行大型應用程序以及進行復雜的圖形處理時更加得心應手。

此外，有消息稱 iPhone 17 的運存可能會提升至 12GB，這將進一步增強手機的多任務處理能力和運行速度，為用戶提供更加流暢的使用體驗。不過，這也需要蘋果在軟件優化方面下足功夫，以充分發揮硬件性能的優勢。

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攝像頭方面的升級也是 iPhone 17 的一大亮點。據悉，iPhone 17 的相機將迎來大升級，尤其是長焦鏡頭，像素可能會提升至 4800 萬。此前的長焦鏡頭像素一直是蘋果手機被吐槽的點之一，此次升級將大幅提升手機的拍照能力，無論是拍攝遠景還是捕捉細節，都能呈現出更清晰、更出色的畫質。前置攝像頭也會有所升級，自拍效果將更加清晰、自然，滿足了用戶對於自拍的需求。這一系列的攝像頭升級，將使 iPhone 17 在拍照領域繼續保持領先地位，為用戶帶來更加專業的攝影體驗。

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外觀設計上，iPhone 17 據說會有較大的變化。蘋果一直以來在外觀設計上較為保守，但從曝光訊息來看，iPhone 17 可能會啟用全新的設計語言，打造更具辨識度的外觀。並且，iPhone 17 系列可能會取消現有的 Plus 版，取而代之的是 iPhone 17 Air 或 iPhone 17 Slim 機型。這些新機型將主打輕薄設計，為追求時尚和便攜性的用戶提供了新的選擇，也有助於蘋果進一步拓展市場份額。

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然而，儘管 iPhone 17 的曝光訊息看起來令人期待，但蘋果是否真的能夠擺脱「擠牙膏」的質疑，還有待進一步觀察。一方面，蘋果在技術創新方面的投入相對較少，近年來的產品更新更多是在已有基礎上的微調，而非開創性的突破。

例如，iPhone 16 系列在外觀和功能上的改進相對有限，未能給消費者帶來足夠的驚喜和新鮮感。如果 iPhone 17 只是在一些常規的硬件參數上進行升級，而缺乏實質性的創新，那麼消費者可能仍然會感到失望。

另一方面，手機市場競爭日益激烈，安卓陣營的手機廠商不斷推出具有創新性的產品，在拍照、充電、屏幕等方面已經取得了顯著的進步，甚至在某些方面已經超越了蘋果。蘋果需要在保持自身優勢的同時，不斷加大創新力度，推出具有顛覆性的功能和設計，才能在市場中佔據領先地位。

總之，iPhone 17 的曝光訊息為我們展示了蘋果在未來手機產品上的一些規劃和方向。如果蘋果能夠真正實現這些升級，並且在創新方面有所突破，那麼 iPhone 17 有望成為一款備受歡迎的手機。但如果蘋果繼續「擠牙膏」式的升級策略，那麼在競爭激烈的市場環境下，iPhone 17 的銷售前景可能不容樂觀。蘋果需要認真傾聽消費者的聲音，加大研發投入，以創新為驅動力，為用戶帶來更加優質的產品體驗。

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