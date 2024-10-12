BMW i5 M60 xDrive Touring抵港｜豪華旅行電動車 動感與優雅融合

BMW i5 M60 xDrive Touring抵港｜全新BMW i5 M60 xDrive Touring譜寫了BMW品牌豪華旅行車的全新篇章。作為BMW家族第六代5系列旅行車的頂尖版本，i5 M60 Touring無疑是BMW在運動性能、優雅設計和靈活空間三大元素上的完美融合。



優雅俐落的外觀設計

全新i5 M60 Touring的外觀設計采用了俐落精實的線條，散發著強烈的動感氣息。車頭由醒目的 BMW Iconic Glow雙腎型發光鬼面罩所點亮，加上標誌性的LED雙頭燈，為車頭注入了前衛動感。此外，可選配的M Lights Shadowline黑色頭燈造型及亮黑色鬼面罩邊框，進一步強化了車款的運動氣質。

BMW i5 M60 xDrive Touring 正式抵港

車身側面延伸至車尾的修長車頂線條，搭配上揚的車身肩線，營造出飽滿富有力量感的整體輪廓。彰顯M家族的性能氛圍，車側采用了亮黑色M側鏡蓋及亮黑色高光澤窗框。同時，車尾采用了 L型立體LED尾燈，結合兩側上揚的線條，充分展現出了i5 M60 Touring凝聚的動感與力量感。

L型立體LED尾燈

除了標準車漆外，全新i5 M60 Touring還提供多達9種金屬色粉漆及3種BMW Individual特別車漆可選，包括兩種帶有啞光質感的漆面，進一步提升了車款的高級氣質。同時，標配的19英寸M輕合金輪圈可以突出動感，同時也可選配20吋和21吋的更大尺寸輪圈，以進一步優化駕駛動態表現。此外，搭配M藍色或可選配的紅色高光制動卡鉗，更為整車增添了一抹醒目亮色，展現出強烈的運動姿態。

紅色高光制動卡鉗

豪華舒適的駕乘體驗

進入車內，i5 M60 Touring的豪華氣質和舒適性能一樣引人矚目。車艙設計以駕駛者為中心，配備了BMW最新的Live Cockpit Professional 12.3英寸全新曲面儀錶板螢幕和14.9英寸中控觸控螢幕組成的大尺寸顯示系統，搭配BMW Operating System 8.5及QuickSelect快捷選單，能讓駕駛者更直覺地掌控全車功能，實現更高效的操作體驗。

570-1,700L的尾廂容量十分大

前座運動座椅則採用了Veganza純素皮革材質，提供裝飾性穿孔設計，讓座椅兼具舒適性和運動感。此外，還可選配BMW Individual Merino真皮內飾，搭配多種雙色配色選擇，將豪華質感再次提升。同時，標配的四區自動恆溫空調系統和全景式玻璃車頂，進一步強化了車內的舒適與開敞感。

選配Coziness Package可有更加舒適的乘坐體驗！它提供了前座主動通風及加熱功能，以及車窗遮陽簾，讓乘客在任何天氣下都能享受如沐春風般的舒適。此外，配備Harman Kardon高級音響系統的i5 M60 Touring，能為駕乘者呈現絕佳的聽覺饗宴，或選配Bowers & Wilkins環迴音響系統更是將聽覺感受提升到了全新高度。

內籠如以往同樣豪華

動力澎湃與操控出色

在動力配置方面，采用了BMW第五代eDrive電動驅動技術，搭載前後雙電動馬達的四輪驅動系統。這套系統可輸出高達601ps馬力的最大功率，最大扭矩更能達到820Nm(在M Performance Boost或M Launch Control模式下)。得益於如此強悍的動力輸出，i5 M60 Touring可在短短3.9秒內完成0-100km/h的加速。

同時，全新i5 M60 Touring的續航里程也十分驚人，能夠提供445-506km(WLTP標準)的續航里程，完全滿足日常通勤以及長途旅行的需求。這要歸功於其采用的高容量81.2kWh高壓電池、最新版本的自動能量回收系統，以及用於加熱和冷卻的高效熱泵技術。

在底盤方面，i5 M60 Touring配備了BMW獨有的M主動式懸掛系統，並搭載了後軸氣壓式懸掛，可以優化其操控性能。同時，前軸托架下方的鋁製推力墊和高壓電池外殼的剛性設計，也大幅提升了車身前方的穩定性。這些先進的底盤技術，再加上後軸轉向系統的配合，使得i5 M60 Touring在高速下依然能保持出色的操控表現和穩定性。

此外，車載的駕駛輔助系統也為駕乘者帶來了更高的安全感和便利性，包括轉向及車道偏離警示、後方車流警示和后方防追撞系統等功能。無論是通勤還是長途旅行，這些智能輔助系統都能幫助您安全無憂地抵達目的地。

新車對應 AC 交流電及 DC 直流電充電技術，AC電功率為最大為 22 kW，能於 4.25 小時內從 0% 充電至 100%。在快充 205kW 的直流充電時，可於約 30 分鐘內從 10% 增加至 80%，充電 10 分鐘即可提供足夠行駛 142km的電量。

BMW i5 M60 xDrive Touring規格