Benz Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé本地登場｜奢華性能並存

Benz Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé本地登場｜Mercedes-AMG團隊全新打造的Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé，成功將動感駕駛體驗與日常舒適性達到完美平衡。不僅擁有出色的駕馭性能，更以其優雅奢華的外觀設計和豪華舒適的內裝，成為追求極致的車迷夢寐以求的座駕。



動感與優雅並重的外觀設計

全新Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé的外觀設計， 無疑體現了Mercedes-AMG品牌 Driving Performance 的精神。整車採用了渾厚有力的肌肉線條，散發著強烈的動感氣息。隆起的引擎蓋、低趨線的車頂以及挺拔的車尾設計，共同營造出了一種蓄勢待發的運動感。

Benz Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé

車頭飾有醒目的 AMG Panamericana 雙棱鍍鉻格柵進氣柵欄，與銳利的LED大燈完美呼應，給人以極強的視覺沖擊力。可選的AMG夜間套裝將前大燈內部飾以亮黑色裝飾，進一步增強了整車的低調奢華感。

Benz Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé

車身側面，長長的引擎蓋線條與上揚的車頂線條產生呼應，營造出流暢有力的側面輪廓。 21吋AMG十字輪式設計鍛造輪圈，大幅提升了車款的動感格調。同時，AMG碳纖維車身套裝的選配，也為車側增添了一抹炫目的碳纖維質感。

到了車尾部分，AMG獨有的四出排氣設計與立體化的尾燈組合，無疑增強了這輛跑車的性能氣質。可選配的AMG空氣動力學套裝，更能進一步優化空氣動力學效果，提升車速穩定性。

AMG空氣動力學套裝

整體而言，全新Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé的外觀設計將Mercedes-AMG品牌獨有的動感設計語言發揮到了極致。它融合了流暢有力的線條、醒目的運動元素以及豪華典雅的細節點綴，完美詮釋了這款頂級跑車的強勁個性。無論是在城市街頭還是高速公路上，它都能吸引無數目光，彰顯主人卓爾不群的品位。

尾廂容量比想像中大

奢華舒適的駕乘體驗

當我們走進Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé的車艙時，豪華感和舒適性立即給人耳目一新的感受。車艙以駕駛者為中心進行人性化設計，營造出了駕駛主導的氛圍。

11.9吋的MBUX多媒體中控觸控螢幕

11.9吋的MBUX多媒體中控觸控螢幕成為車艙的視覺焦點。它不僅擁有出色的觸控反饋和操作邏輯，並配備了Mercedes-Benz最新的導航系統及AMG專屬的Track Pace賽道輔助功能，極大地提升了整體駕乘樂趣。

前排座椅則採用了舒適性與 S 級車身側向支撐完美結合的AMG運動座椅。座椅表面採用了Nappa真皮或特殊的MICROCUT超細纖維材質，可選配多種配色，進一步提升了內裝的奢華質感。同時，標配的電動調節和記憶功能，讓駕駛者可以根據個人偏好輕鬆調整座椅位置，享受賓至如歸的舒適體驗。

11.9吋的MBUX多媒體中控觸控螢幕

儘管它是一款性能跑車，但Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé仍然在實用性上下足功夫。後排 2+2 座椅配置擴展了車艙的實用性，讓乘客也能享受充足的腿部空間。同時，標配的可折疊後排座椅，可以進一步擴大行李箱容積，滿足日常所需。

Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé後座稍窄

此外，全新GT 63 4MATIC+ Coupé還標配了Burmester高級環繞音響系統，為駕乘者帶來了卓越的音響體驗。同時選配的ENERGIZING套裝，能根據駕駛者的需求調節座椅、方向盤、音樂等多項功能，營造出各種放鬆愜意的氛圍，讓人感受到更加貼心的舒適體驗。

強勁動力與出色操控

動力方面，全新Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé搭載了升級版的AMG 4.0升V8雙渦輪增壓引擎，最大馬力高達585匹，最大扭矩更是高達800牛米。這種強大的動力輸出，讓這輛跑車僅需3.2秒就能完成0-100km/h的加速。

Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé

為了進一步提升操控表現，Mercedes-AMG在底盤設計上下足了功夫。它採用了全面靈活變化的AMG Performance 4MATIC+四驅系統，能根據路況和駕駛需求實時調整動力分配，提升車輛的行駛穩定性和轉向靈敏性。

此外，AMG ACTIVE RIDE CONTROL主動式空氣懸掛系統和後軸轉向系統的加持，也大幅提升了車款的操控性。在高速行駛時，這些先進的底盤技術能確保穩定舒適的駕乘感，在急轉彎時則可提供出色的敏捷反應。

值得一提的是，車款標配了強大的AMG碳陶瓷複合煞車系統，能夠提供更加出色的制動性能和耐久性，進一步彰顯了這輛高性能跑車的實力。無論是在賽道狂奔還是在城市穿梭，Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé都能滿足您對動態性能的極致追求。

Benz Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé

Benz Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé 的售價為$3,200,000 起。