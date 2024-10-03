iQOO Z9 Turbo+性能解析　天璣9300+配6400mAh　性能與續航兼得

今年九月，華為與蘋果相繼推出新品，宛如神仙打架般精彩絕倫。想必大家對於旗艦手機已然有些審美疲勞。而就在9月底，iQOO Z9 Turbo+登場。這款手機在諸多方面皆有着可圈可點的表現，然而其中最為引人矚目的無疑是其在性能方面的配置。



iQOO Z9 Turbo+性能解析（中關村在線提供）

所以，今日就讓我們藉助實測數據，深入探究一下iQOO Z9 Turbo+的性能表現吧。

1、硬件配置

硬件配置是決定一款手機性能的基石。iQOO Z9 Turbo+在這方面展現出了令人矚目的實力。

首先，iQOO Z9 Turbo+的核心處理器為天璣9300 +，這是一款採用4nm先進工藝製造的旗艦晶片。它的八核CPU架構極具特色，包含4個Cortex - X4超大核，最高運行頻率可達3.4GHz，以及4個Cortex - A720大核，主頻為2.0GHz，這種獨特的全大核架構設計賦予了iQOO Z9 Turbo+強大的性能基礎。

iQOO Z9 Turbo+性能解析（中關村在線提供）

在內存與存儲方面，iQOO Z9 Turbo+配備了高端旗艦同款的LPDDR5X + UFS 4.0存儲規格。這種組合為數據的快速傳輸提供了強有力的支持。最高可選16GB + 512GB的大容量組合。高速的內存和存儲確保了系統的流暢運行和應用的快速響應，當用戶打開應用時，幾乎能夠快速啟動，無需長時間等待，大大提高了用戶的使用效率。

屏幕作為手機與用戶交互的重要窗口，iQOO Z9 Turbo+也進行了精心配置。

它採用了主流旗艦同款的華星光電C8材質屏幕，擁有1.5K分辨率，能夠呈現出清晰細膩的圖像和文字。局部最高峰值亮度達到4500nit，這使得手機即使在戶外陽光強烈的環境下，也能夠清晰地顯示屏幕內容，用戶無需擔心因光線過強而無法看清屏幕訊息。

iQOO Z9 Turbo+性能解析（中關村在線提供）

同時，屏幕還支持3840Hz超高頻PWM調光，這是一種先進的調光技術，能夠有效減少頻閃對眼睛的傷害。配合夜貓護眼算法以及LTPS硬件護眼技術，為用戶的眼睛提供了全方位的保護，無論是在長時間閲讀電子書、瀏覽網頁還是玩遊戲的過程中，都能最大程度地減少視覺疲勞的產生。

電池方面，iQOO Z9 Turbo+內置了iQOO系列最高容量的藍海電池，容量達到6400mAh。這款電池採用了極片重塑技術，通過更新電解液，優化正極材料的成膜配方，並採用高導電性能的鋰鹽成分，構建了一層具有低電阻特性的鈍化層。這種創新的設計極大地提升了鋰離子在放電循環過程中的傳輸效率與速度，確保了電池在各種環境下都能夠穩定地為手機提供電力支持。無論是在寒冷的冬季還是炎熱的夏季，用戶都無需擔心電池性能受到影響，能夠持續穩定地使用手機。

iQOO Z9 Turbo+性能解析（中關村在線提供）

為了確保手機在高負載運行時能夠保持性能的穩定輸出，iQOO Z9 Turbo+配備了6K天幕VC液冷散熱技術。這種散熱系統能夠有效地將手機內部產生的熱量散發出去，避免因過熱而導致的性能下降。當用戶長時間玩遊戲或者運行大型應用程序時，散熱系統會迅速啟動，將熱量傳導至手機表面，然後通過空氣對流等方式散發出去。這使得手機在長時間高負載運行的情況下，依然能夠保持良好的性能表現，不會出現卡頓或者死機的現象。

2、性能實測表現

跑分測試是衡量手機性能的重要指標之一。在26℃室温環境下，iQOO Z9 Turbo+在安兔兔跑分測試中取得了高達2193009分的成績。這一分數甚至超過了一些遊戲手機，充分展示了iQOO在性能調校方面的能力。在Geekbench 6的CPU測試中，其單核成績為2268，多核成績為7551。這些數據表明，該手機在處理單線程和多線程任務時都具有高效的性能表現。

遊戲實測是最能直觀反映手機性能的方式之一。在《王者榮耀》這款熱門手遊的測試中，將遊戲設置為極高幀率和超高分辨率。在實際遊戲過程中，iQOO Z9 Turbo+能夠流暢地應對各種操作，包括角色的連續走動、釋放技能等複雜動作。無論是在激烈的團戰場景，還是在日常的對線過程中，手機都沒有出現卡頓現象，為玩家提供了極為流暢的遊戲體驗。這得益於其強大的處理器和優秀的圖形處理能力，能夠快速處理遊戲中的各種圖像和數據，確保遊戲畫面的流暢性和穩定性。

iQOO Z9 Turbo+性能解析（中關村在線提供）

對於對手機性能要求更高的《原神》遊戲，iQOO Z9 Turbo+同樣表現出色。將畫面設置為極高畫質和60幀後，實測全程幀率穩定，幾乎感受不到卡頓。在遊戲中的各種操作，如角色的移動、技能釋放以及與怪物的戰鬥等，都非常順滑流暢且準確。即使在負載較高的情況下，該手機也能達到59.7幀的好成績，幀率曲線平滑，展現出了其強大的性能優勢。

iQOO Z9 Turbo+性能解析（中關村在線提供）

另外，iQOO Z9 Turbo+的自研電競晶片Q1還能為遊戲體驗帶來了更多的提升。開啟超分功能後，《原神》遊戲可以達到1.5K分辨率，整體畫面清晰度得到顯著提升。

iQOO Z9 Turbo+性能解析（中關村在線提供）

3、續航實測表現

續航性能也是手機用戶非常關注的一個方面。

本次續航測試採用了中關村在線5小時重度續航測試模型，在24℃室温環境下，連接辦公室Wi-Fi，關閉藍牙、GPS，屏幕亮度、音量均設為50%。這種測試環境模擬了用戶日常使用手機的一些常見情況，能夠較為準確地反映手機的續航能力。

經過測試，重度續航測試後，iQOO Z9 Turbo+內還能剩餘77%電量。這意味着即使是重度使用一整天，用戶也無需擔心電量耗盡。從續航測試項來看，在玩遊戲和看視頻上耗電錶現比較優異，這對於娛樂需求較大的用戶來說是一個非常重要的優勢。無論是長時間沉浸在大型遊戲的世界中，還是連續觀看多個視頻，手機都能夠保持較好的電量續航，不會因為電量不足而中斷用戶的娛樂體驗。

iQOO Z9 Turbo+性能解析（中關村在線提供）

在充電性能方面，iQOO Z9 Turbo+同樣表現出色。它支持80W閃充以及7.5W有線反向充電。30分鐘就能充入接近一半的電量，這一充電速度在同級別手機中處於領先地位。即使頭天忘記充電，也能在出門前快速回血，用戶只需利用洗漱、穿衣等短暫的時間，就能夠為手機補充足夠的電量，以滿足日常出行的需求。

而且，7.5W有線反向充電功能還可以為其他設備補電，如為藍牙耳機、智能手錶等小功率設備充電，增加了手機的實用性和功能性，使手機在應急情況下還能作為一個小型充電寶使用，有效解決了用戶的續航焦慮問題。

iQOO Z9 Turbo+性能解析（中關村在線提供）

4、總結

綜上所述，iQOO Z9 Turbo+在硬件配置、性能實測和續航實測方面都表現出色。從硬件配置上看，其強大的處理器、高速的內存存儲組合、優秀的屏幕、大容量且高效的電池以及先進的散熱系統，共同構成了一個堅實的基礎，為手機的高性能運行提供了全方位的保障。

在性能實測中，無論是跑分成績還是遊戲體驗，以及GPU性能的提升，都充分展示了手機的強大實力。在續航實測中，不僅續航能力強，充電速度也快，能夠滿足用戶對於長時間使用手機和快速充電的需求。對於追求高性能和長續航的用戶來說，iQOO Z9 Turbo+無疑是一個非常不錯的選擇。

延伸閱讀：vivo Y300 Pro旗艦級外觀配輕薄設計 還有6500mAh超強續航成亮點（點擊連結看全文）

+ 17

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】