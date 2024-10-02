OPPO Find X8 Pro全球首款天璣9400雙潛望鏡手機 跑分達300萬
撰文：中關村在線
出版：更新：
早前有傳 OPPO 將於10月內發表新一代旗艦級手機 Find X8 系列，當中 Pro 版將是全球首款天璣處理器的雙潛望鏡手機！
據了解 OPPO Find X8 系列將於本月內正式發表，而據國內數碼博主@數碼閒聊站表示，Find X8 Pro 將配備最新的天璣9400處理器，於AnTuTu跑分達300萬。
此外更搭載配備一枚5000萬像1/1.95英寸3倍潛望長焦 + 一枚5000萬像1/2.51英寸6倍潛望長焦 + 5000萬像素1/1.4英寸主鏡以及5000萬像素超廣角，成為首款配備天璣處理器的雙潛望鏡旗艦。
+5
至於其他方面，OPPO Find X8 Pro還採用1.5K微曲屏及支持衛星通信等。
延伸閲讀：vivo X200將於10月發布 90W快充、16GB Ram還配天璣9400處理器（點擊連結看全文）
+8
直屏打遊戲才爽？曲屏易誤觸？盤點3款曲面旗艦級手機：全新體驗Honor Magic 7系列預告曝光 會有100倍變焦功能？11月見真章Huawei摺疊手機未夠吸引？傳Samsung正研發卷軸屏 無摺痕新體驗榮耀Magic V3雙衛星版開售 低電量5%還可衛星通話 摺疊機新里程iPhone 16系列上手體驗 性能與續航完美結合：升級有感更有誠意華為Mate XT三摺手機全面評測 科技愛好者與追求極致的創新體驗vivo X200將於10月發佈 90W快充、16GB Ram還配天璣9400處理器只有iPhone才是焦點所在？盤點10月份即將來到的4個品牌旗艦機
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】