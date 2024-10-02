早前有傳 OPPO 將於10月內發表新一代旗艦級手機 Find X8 系列，當中 Pro 版將是全球首款天璣處理器的雙潛望鏡手機！



OPPO Find X8 Pro全球首款天璣9400雙潛望鏡手機，跑分達300萬！（微博）

據了解 OPPO Find X8 系列將於本月內正式發表，而據國內數碼博主@數碼閒聊站表示，Find X8 Pro 將配備最新的天璣9400處理器，於AnTuTu跑分達300萬。

OPPO Find X8 Pro全球首款天璣9400雙潛望鏡手機，跑分達300萬！（微博）

此外更搭載配備一枚5000萬像1/1.95英寸3倍潛望長焦 + 一枚5000萬像1/2.51英寸6倍潛望長焦 + 5000萬像素1/1.4英寸主鏡以及5000萬像素超廣角，成為首款配備天璣處理器的雙潛望鏡旗艦。

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至於其他方面，OPPO Find X8 Pro還採用1.5K微曲屏及支持衛星通信等。

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