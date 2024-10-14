七龍珠電光炸裂Zero（Sparking Zero）攻略，全角色取得條件一覽｜《七龍珠 Sparking Zero》正式推出，今作加入大量曾經登場的角色外，最吸引的地方便是加入不少「if」的劇情。遊戲中，有多達數十位登場角色，當中47名角色需要特定條件才登場。下文為大家攻略如何快速取得所有角色。



今作《七龍珠 Sparking Zero》所有角色都需要在商店中付款購買，不過部份角色需要滿足一定條件才會登場。不過其實大家完成所有故事模式以及為角色提升等級至LV 20，花點時間都可以有機會令角色全部登場。不過如果玩完整個故事，以及提升至LV 20，至少都要花十多個小時。如果大家想快一點取得所有角色，又如何是好？

《七龍珠 Sparking Zero》

《七龍珠 Sparking Zero》內所有角色都可以在商店內購入，不過需要完成特定條件才會登場。

基本上大家率先快速完成七個篇章「孫悟空」的故事劇情，此時玩家已經平均已到LV 15左右，然後完成每個離線大會，更可以免費解鎖一位角色以及取得15萬元。最後繼續打離線及特級戰鬥來刷LV，相信可以很快便將所有角色解鎖。

可購入角色多達47名

全47名角色登場條件

+ 41

孫悟空（超） 意從身心法•征兆

購買價格：120,000

條件：完成吉連傳記第七章 宇畝生存戰篇

孫悟空（GT）

購買價格：75,000

條件：初始解鎖

孫悟空（少年期）

購買價格：45,000

條件：通關一股難度離線天下第一武道會

魔人貝吉達

購買價格：105,000

條件：完成貝吉達傳記第三章 魔人普烏篇

貝吉達（GT） 超級賽亞人4

購買價格：120,000

條件：玩家等級LV10解鎖

孫悟飯（未來）

購買價格：60,000

條件：玩家等級LV10解鎖

尼爾

購買價格：60,000

條件：完成比克傳記第三章 那美克星篇

超級悟吉塔（Z）

購買價格：105,000

條件：通關離線大會【地府第一武道大會】

悟吉塔（超）

購買價格：105,000

條件：完成特級戰鬥【賽亞人的巔峰】

悟吉塔（GT） 超級賽亞人4

購買價格：120,000

條件：玩家等級LV10解鎖

維黛兒

購買價格：30,000

條件：初始解鎖

機械弗力札

購買價格：90,000

條件：完成弗力札傳記第五章生化人-賽魯篇

賽魯二世

購買價格：30,000

條件：通關離線大會【賽魯遊戲】

魔人普烏（邪惡）

購買價格：90,000

條件：提升玩家等級解鎖

亞奇洛貝

購買價格：30,000

條件：完成孫悟空傳記第二章

潘（GT）

購買價格：45,000

條件：完成孫悟飯傳記第六章

烏普（GT）

購買價格：－

條件：完成孫悟空傳記第五章魔人普烏篇；提升玩家等級解鎖

巴達克

購買價格：60,000

條件：提升玩家等級解鎖

栽培人

購買價格：30,000

條件：完成離線大會【亞姆查遊戲】

裘伊

購買價格：30,000

條件：完成貝吉達傳記第一章（貝吉達VS邱夷之後）

克魯德大王

購買價格：60,000

條件：提升玩家等級解鎖

弗力札軍士兵

購買價格：30,000

條件：完成特級戰鬥【歡迎來到弗力札軍】

布羅利（超）

購買價格：60,000

條件：完成孫悟空傳記第七章 宇宙生存戰篇

超級格林克二世

購買價格：45,000

條件：提升玩𣺊等級解鎖

威洛博士

購買價格：45,000

條件：提升玩家等級解鎖

達列斯

購買價格：－

條件：完成特級戰鬥【復仇者回來了】

史拉格

購買價格：60,000

條件：完成比克傳記第一章 賽亞人篇（比克VS孫悟飯之後）

庫拉

購買價格：90,000

條件：提升玩家等級解鎖

合金庫拉

購買價格：105,000

條件：提升玩家等級解鎖

生化人13號

購買價格：60,000

條件：提升玩家等級解鎖

波傑克

購買價格：60,000

條件：完成孫悟飯傳記第四章生化人•賽魯篇

邪念波

購買價格：60,000

條件：提升玩家等級解鎖

塔皮歐

購買價格：45,000

條件：完成未來特蘭克斯傳記第六章 未來特蘭克斯篇

西魯迪坎

購買價格：90,000

條件：提升玩家等級解鎖

貝吉達貝比（GT）

購買價格：－

條件：玩家等級Lv10解鎖

一星龍（GT）

購買價格：120,000

條件：玩家等級Lv10解鎖

史波迪

購買價格：30,000

條件：完成孫悟飯傳記第五章魔人普烏篇

黑悟空

購買價格：75,000

條件：玩家等級Lv20解鎖購買；超級神龍許願

合體札馬斯

購買價格：－

條件：玩家等級Lv20解鎖購買；超級神龍許願

弗洛斯特

購買價格：90,000

條件：通關離線大會【破壞神選拔格鬥賽】

凱莉芙拉

購買價格：60,000

條件：完成特級戰鬥【挑戰！第6宇宙的戰士們】

愷兒

購買價格：60,000

條件：初始解鎖

迪斯波

購買價格：90,000

條件：完成弗力札傳記第七章 宇宇生存戰篇

貝爾加摩

購買價格：60,000

條件：初始解鎖

卡昆莎

購買價格：90,000

條件：初始解鎖

羅姬

購買價格：90,000

條件：完成特級戰鬥【超級強化！新氣功炮】

阿尼拉薩

購買價格：120,000

條件：初始解鎖；完成離線大會【力量大會】