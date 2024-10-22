Xpeng X9右軚版抵港｜小鵬超豪電動MPV 長續航版65.9萬值不值得買

Xpeng X9右軚版抵港｜Xpeng小鵬汽車最新X9正式登陸香港，這部具有明星氣派的電動MPV不但外型出眾，更配備了許多科技創新和豪華配備，為香港家庭帶來全新的未來出行體驗。



首先，X9擁有相當出色的外觀設計。以優雅沉穩的水墨畫風格呈現，散發著濃郁的東方美學氣息。全新設計的車身曲線流暢動人，配合銳利的前大燈組，勾勒出強烈的視覺張力。值得一提的是，這款MPV還是全球首款搭載主動式後輪轉向技術的車型，最小轉彎半徑僅10.8m，比同級車型靈活得多，大大提升了駕馭樂趣。再加上標配的智能雙腔空氣懸掛系統，可自動調節車身高度，在狹窄的香港街道上輕鬆通行，實在是非常適合本地用家。

Xpeng X9右軚版正式抵港

免費升級20吋合金軚鈴

內裝方面，X9同樣展現出非凡的豪華氣派。採用新一代的人機交互設計，中控台上方的21.4吋巨屏搶眼奪目，為駕乘者帶來沉浸式的影視體驗。此外，前排座椅升級為零重力設計，能夠完美貼合人體曲線，讓長途駕駛也能享受無與倫比的舒適感。至於後排，X9更配備了一鍵收納的第三排座椅，可輕鬆變換成大平台，滿足各種家庭出行需求。加上最大達2554L的超大車廂容積，足以裝載4個標準高爾夫球袋。

車背的一字穿越式XPENG尾燈，十分搶眼。

尾廂就算不摺起第三排椅，都可以放置4個大哥爾夫球袋。

動力方面，X9採用前驅的純電動力系統。長續航版擁有480km的WLTP續航里程，超長續航版則更是高達575KM，足以滿足大多數家庭的日常用車需求。加上高達450Nm的峰值扭矩，X9從靜止加速到時速100公里只需7.7秒，動力表現絕對出色。此外，X9配備有20分鐘即可完成10%-80%的快速充電功能，大幅縮短了充電時間。

第三排十分寬闊

駕駛位當然非常豪華

中座配置冷熱雪櫃

第二行皇帝位座椅

在駕駛輔助和安全科技方面，X9也毫不遜色。它不僅擁有17項主動安全技術，包括自動緊急制動、盲點監測等，而且車身還採用了全球最大12000噸的單體式鋁合金壓鑄，以確保駕乘者的安全。加上官方大灣區聯保服務，X9車主無論在何處行駛都能享受到專業周到的售後支援。

Xpeng X9融合了豪華、科技和實用於一身，絕對可以滿足不少香港家庭用車的車主要求的優秀MPV。無論是造型設計、動力表現、智能科技還是座艙靈活性，X9都有出色的表現。對於希望擁有豪華舒適座駕，同時又能兼顧環保和高科技的香港用戶來說，X9無疑是最佳的選擇。