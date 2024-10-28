OLEAP Archer智能通話滅噪耳機，真AI一鍵即噪音隔離、語音轉文字｜專注聲學技術的品牌OLEAP，最近推出了一款備受期待的全新產品 - 「OLEAP Archer 智能通話滅噪耳機」。新耳機不僅擁有出色的噪音隔離性能，更融合了AI人工智能技術，為用家帶來前所未有的智慧通話體驗。



OLEAP Archer智能通話滅噪耳機 內置AI功能，令通話、工作效率大為提升

革新性的AI滅噪技術打造寧靜通話環境

OLEAP Archer的核心賣點在於其卓越的噪音消除能力。耳機搭載了50dB ENC Tech環境噪音消除技術，能有效過濾和隔離各種干擾性噪音，確保用戶在任何環境下都能享受清晰通話。使用者只需輕觸「消除」按鈕，即可啟動一鍵靜音功能，讓對方清晰地聽到自己的聲音。在活動中實試，於一間音樂聲調至最大的房間中通話時（超過100dB的環境噪音），對方仍可以清晰聽到對話，比起一般藍牙耳機通話更加清晰。用家無論身處喧囂的公共場所，還是吵雜的戶外，OLEAP Archer都能為使用者營造出一個靜謐舒適的通話環境，大幅提升通話體驗。

配合充電盒可擁有長達28小時的續航

單耳機都有7小時續航力

集AI技術提升工作效率與信息管理

除了耳機擁有優秀的噪音隔離性能，OLEAP Archer還結合真AI人工智能技術，帶來更多便利功能。首先可以識別89種語言的語音轉文字系統，能確保對話內容被準確轉錄，不會出現遺漏或錯誤。加上搭配OLEAP專屬APP，還能實現一鍵錄音和自動生成會議記錄等功能。無論是商務會議還是日常通話，都能及時捕捉並整理對話細節，大幅提升工作效率。

連上手機專用app，可以有更多功能使用

黑白兩色選擇

耳機設計上也十分貼心。耳機採用掛耳式佩戴，加上親膚矽膠材質，即使長時間配戴也不會感到不適。同時，單次充電可提供7小時續航，搭配充電盒後更可達28小時，就算全日使用都沒有沒問題。

機身十分輕便易戴

單耳機售價為$999、連充電盒售價為$1199；指定銷售商預購可更有折扣優惠，單耳機只需$799、連充電盒則只需$1099。